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Швидший доступ рятувальників і інфраструктура: нові лісові дороги з’явилися у трьох областях

Ліси
Розбудова лісової інфраструктури в Україні / ДП "Ліси України"

ДП "Ліси України завершило будівництво перших п’яти лісових доріг загальною протяжністю 16 кілометрів. Нові об’єкти введено в експлуатацію на території Чернігівської, Житомирської та Волинської областей.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба державного підприємства.

Розбудова лісової інфраструктури

У підприємстві повідомляють, що цього року заплановано масштабну програму з розвитку лісової інфраструктури. Йдеться про капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво понад 60 лісових доріг загальною довжиною близько 200 кілометрів. Роботи розпочалися у квітні після стабілізації погодних умов, що дозволило підрядним організаціям вийти на об’єкти.

Фото 2 — Швидший доступ рятувальників і інфраструктура: нові лісові дороги з’явилися у трьох областях

Лісові дороги виконують важливі функції в системі лісового господарства. Насамперед вони забезпечують оперативний доступ пожежної техніки до лісових масивів, що є критично важливим для реагування на можливі загоряння. Крім того, така інфраструктура покращує логістику та зменшує витрати на транспортування лісопродукції.

Також уздовж новозбудованих доріг облаштовуються проміжні склади, де здійснюється зберігання, сортування та подальше відвантаження деревини.

Фото 3 — Швидший доступ рятувальників і інфраструктура: нові лісові дороги з’явилися у трьох областях

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" розпочало підготовку до наступного опалювального сезону, запланувавши для потреб населення та соціальної сфери на 400 тис. м³ дров більше, ніж торік.

Автор:
Ольга Опенько