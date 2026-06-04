Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,35

+0,01

EUR

51,53

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,25

44,15

EUR

51,80

51,55

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Ліси України" сплатили понад 9 млрд грн податків з початку року

гривні
Підприємство увійшло до лідерів держкомпаній за дивідендами / Depositphotos

ДП “Ліси України” за перші п’ять місяців 2026 року майже вдвічі збільшило сплату податків і дивідендів до бюджетів усіх рівнів - загальна сума надходжень перевищила 9 млрд грн. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

Податкові надходження від "Лісів України"

Зростання обсягів податкових надходжень у 2026 році насамперед пов’язане зі збільшенням дивідендів, які підприємство перераховує державі як частину чистого прибутку.

За січень–травень 2026 року сума сплачених дивідендів становила 3,5 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2025 року - 1,3 млрд грн.

Також зросли надходження від податку на додану вартість: цього року вони збільшилися з 1,5 млрд грн до 2,1 млрд грн.

Крім того, надходження до місцевих бюджетів сягнули 1,2 млрд грн. Це пов’язано, зокрема, з підвищенням заробітних плат працівників виробничого підрозділу, що призвело до збільшення сплати податку на доходи фізичних осіб.

Загалом за перші п’ять місяців 2026 року підприємство перерахувало до державного та місцевих бюджетів майже на 4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У ДП "Ліси України" також зазначають, що за підсумками 2025 року підприємство увійшло до трійки найбільших державних компаній за обсягом сплачених дивідендів.

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" розпочало підготовку до наступного опалювального сезону, запланувавши для потреб населення та соціальної сфери на 400 тис. м³ дров більше, ніж торік.

Автор:
Ольга Опенько