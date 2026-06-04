"Ліси України" сплатили понад 9 млрд грн податків з початку року

ДП “Ліси України” за перші п’ять місяців 2026 року майже вдвічі збільшило сплату податків і дивідендів до бюджетів усіх рівнів - загальна сума надходжень перевищила 9 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

Податкові надходження від "Лісів України"

Зростання обсягів податкових надходжень у 2026 році насамперед пов’язане зі збільшенням дивідендів, які підприємство перераховує державі як частину чистого прибутку.

За січень–травень 2026 року сума сплачених дивідендів становила 3,5 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2025 року - 1,3 млрд грн.

Також зросли надходження від податку на додану вартість: цього року вони збільшилися з 1,5 млрд грн до 2,1 млрд грн.

Крім того, надходження до місцевих бюджетів сягнули 1,2 млрд грн. Це пов’язано, зокрема, з підвищенням заробітних плат працівників виробничого підрозділу, що призвело до збільшення сплати податку на доходи фізичних осіб.

Загалом за перші п’ять місяців 2026 року підприємство перерахувало до державного та місцевих бюджетів майже на 4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У ДП "Ліси України" також зазначають, що за підсумками 2025 року підприємство увійшло до трійки найбільших державних компаній за обсягом сплачених дивідендів.

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" розпочало підготовку до наступного опалювального сезону, запланувавши для потреб населення та соціальної сфери на 400 тис. м³ дров більше, ніж торік.