Плюс 400 тисяч кубометрів: "Ліси України" суттєво збільшують обсяги заготівлі дров для населення

ДП "Ліси України" розпочало підготовку до наступного опалювального сезону, запланувавши для потреб населення та соціальної сфери на 400 тис. м³ дров більше, ніж торік. Підприємство закликає домогосподарства; заклади соціальної сфери; бюджетні установи та підрозділи МОУ формувати заявки та закуповувати ресурс заздалегідь.

Минулий сезон продемонстрував зростання попиту на дрова майже в півтора раза до 1,45 млн м³. Завдяки обмеженню реалізації палива виключно для соціальних потреб дефіциту вдалося запобігти. Наразі запас дров на підприємстві становить 245 тис. м³.

Середня ціна на соціальні дрова протягом сезону була зафіксована на рівні 1,2 тис. грн з ПДВ. Це вдвічі нижче за вартість дров промислового використання на біржі. Хоча утримувати стару ціну підприємству стає дедалі складніше. Основна причина — паливо.

"Ціна "соціальних" дров складається із витрат на заготівлю, трелювання, транспортування на склад (у середньому 650 грн), ПДВ та інших податків (приблизно 400 грн). Прибуток підприємства на одному кубі дров становить лише 34 грн (рентабельність обмежена на рівні 1–5%). Тож здорожчання палива не може не вплинути на собівартість заготівлі та доставки", — пояснили у пресслужбі підприємства.

Наразі у населення залишається можливість придбати ресурс за цінами минулого року.

Держпідприємство активно бере участь у тендерах на Prozorro, уклавши з початку року 647 договорів на постачання 175 тис. м³ дров. Проте участь у закупівлях іноді ускладнюється через невідповідність умов тендерів можливостям ДП. До таких перешкод належать: низька очікувана вартість; технічні вимоги щодо вологості чи довжини, що не відповідають стандартам; занадто короткі терміни постачання; вимоги щодо додаткових послуг із розвантаження.

Для ефективної співпраці замовникам рекомендується звертатися до філій ДП "Ліси України" за актуальними цінами перед плануванням закупівлі. Технічні вимоги варто приводити у відповідність до чинних ТУ (діаметр від 2 см та довжина до 1,95 м без обмежень за вологістю). Також пропонується розглядати варіант самовивозу продукції зі складів.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року ДП "Ліси України" заготовило найбільший обсяг продукції за весь час своєї роботи – майже 3 млн м³ деревини, що на 500 тис. м³ більше порівняно з минулим роком. Збільшення пропозиції дозволило сформувати складські запаси та стабілізувати ринкові ціни на лісоматеріали.