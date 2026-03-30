Найбільший обсяг за весь час: "Ліси України" заготовили майже три мільйони кубів деревини

У першому кварталі 2026 року ДП "Ліси України" заготовило найбільший обсяг продукції за весь час своєї роботи – майже 3 млн м³ деревини, що на 500 тис. м³ більше порівняно з минулим роком. Збільшення пропозиції дозволило сформувати складські запаси та стабілізувати ринкові ціни на лісоматеріали.

Заготівля деревини відбувалася в умовах снігопадів, тривалих морозів та обмежень у постачанні електроенергії. У березні ситуацію ускладнили паводки на дорогах та зростання вартості палива. Але це не завадило підприємству збільшити фінансовий показник на понад 2,5 млрд грн (у І кварталі 2025 року реалізація продукції склала 5,8 млрд, прогноз на І квартал 2026 року – 8,3 млрд грн).

На складах сформовано значний резерв продукції, який на 300 тисяч кубометрів перевищує запаси на початок минулого року. Це створює умови для стабільного планування роботи вітчизняних промислових підприємств.

Рекордна пропозиція сировини вплинула на ринкову вартість лісоматеріалів. За результатами торгів на другий квартал середня ціна кубометра деревини знизилася з 5,2 тис. грн до 4,9 тис. грн. Найбільш помітною стала корекція ціни на круглу сосну, вартість якої впала з 5,7 тис. грн до 4,7 тис. грн за кубометр. Фактично на ринку утворився профіцит ділової деревини, що зупинило тривале зростання цін.

Окрему увагу приділили забезпеченню споживачів дровами промислового використання. Підприємство додатково виставило на аукціони 120 тисяч кубометрів дров'яної деревини, що дозволило зафіксувати середню ціну на рівні 2,5 тис. грн за кубометр. У наступному кварталі ДП "Ліси України" планує збільшити частку рубок омолодження та догляду для подальшого поповнення запасів паливної деревини.

При цьому зафіксовано зростання відмов покупців від раніше законтрактованих обсягів. Це пов'язано як з об'єктивними логістичними труднощами бізнесу, так і з очікуванням подальшого зниження цін у другому кварталі. Проте загальний рівень контрактів залишається високим і охоплює майже 100% запропонованих лісоматеріалів.

Раніше повідомлялося, що основні торги деревиною з поставкою у другому кварталі 2026 року завершилися успішно: було законтрактовано 100% виставленого ресурсу. Середня ціна дров’яної деревини під час торгів зросла на 73%.