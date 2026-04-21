Мінфін залучив понад 5,5 млрд грн на аукціоні ОВДП

Гривні
Мінфін залучив понад 5,5 млрд грн на аукціоні ОВДП / Depositphotos

Міністерство фінансів України 21 квітня 2026 року провело черговий аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). За результатами торгів до державного бюджету надійшло понад 5,5 млрд гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Кошти будуть спрямовані на фінансування потреб Збройних Сил України та підтримання фінансової стабільності держави.

Результати розміщення облігацій

На аукціоні було запропоновано інструменти як у національній валюті, так і в євро. Попит розподілився наступним чином:

  • Гривневі ОВДП (1,3 року): ставка склала 15,15% річних, що дозволило залучити 228 млн гривень.
  • Гривневі ОВДП (2 роки): при ставці 15,87% річних залучено 23 млн гривень.
  • ОВДП у євро (1,2 року): облігації з дохідністю 3,25% річних забезпечили основний обсяг надходжень у розмірі 102 млн євро.

З початку 2026 року через механізм ОВДП держава вже залучила понад 135 млрд грн. Загалом від початку повномасштабного вторгнення обсяг залучених коштів перевищив 2,2 трлн гривень. Крім стандартних аукціонів, Мінфін активно використовує switch-операції для управління державним боргом: з початку року було проведено три такі аукціони на загальну суму понад 35 млрд грн за номіналом.

Нагадаємо, вкладення українців в ОВДП досягли історичного максимуму. За останній рік обсяг інвестицій фізичних осіб у державні облігації збільшився більш ніж на 53%, що підкреслює активну участь населення у фінансовій підтримці оборонного сектору.

Максим Кольц