Минфин привлек более 5,5 млрд грн на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов Украины 21 апреля 2026 года провело очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По результатам торгов в государственный бюджет поступило более 5,5 млрд. гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Денежные средства будут направлены на финансирование потребностей Вооруженных Сил Украины и поддержание финансовой стабильности государства.

Результаты размещения облигаций

На аукционе были представлены инструменты как в национальной валюте, так и в евро. Спрос распределился следующим образом:

Гривневые ОВГЗ (1,3 года): ставка составила 15,15% годовых, что позволило привлечь 228 млн. гривен.

Гривневые ОВГЗ (2 года): при ставке 15,87% годовых привлечено 23 млн. гривен.

ОВГЗ в евро (1,2 года): облигации с доходностью 3,25% годовых обеспечили основной объем поступлений в размере 102 млн. евро.

С начала 2026 года через механизм ОВГЗ государство уже привлекло более 135 млрд. грн. В целом, с начала полномасштабного вторжения объем привлеченных средств превысил 2,2 трлн гривен. Кроме стандартных аукционов, Минфин активно использует switch-сделки для управления государственным долгом: с начала года было проведено три таких аукциона на общую сумму более 35 млрд грн по номиналу.

Напомним, вложения украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума. За последний год объем инвестиций физических лиц в государственные облигации вырос более чем на 53%, что подчеркивает активное участие населения в финансовой поддержке оборонного сектора.