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Россия тратит миллиарды на субсидии НПЗ, что снизило нефтегазовые доходы

нпз
Россия сократила переработку нефти до минимума за 16 лет / Depositphotos

В мае выплаты российского правительства нефтеперерабатывающим заводам достигли почти самого высокого уровня за последние два года. Это существенно ограничило потенциальные доходы страны от продажи нефти и газа, даже несмотря на то, что боевые действия в Иране спровоцировали скачок мировых цен на сырье.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

По данным Министерства финансов РФ, в прошлом месяце нефтепереработчикам было выплачено 204,3 миллиарда рублей, что эквивалентно 2,8 миллиарда долларов.

Этот показатель оказался почти в пять раз выше прошлогоднего и лишь незначительно уступил апрельскому результату в 207,5 миллиарда рублей, который стал рекордным с декабря 2023 года.

Влияние войны в Иране и атак дронов

Рост выплат, частично компенсирующих заводам разницу между внутренними и мировыми ценами на топливо, связан с стремительным подорожанием нефти на глобальных рынках из-за дестабилизации в Иране.

Кроме того, масштабные атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру уже привели к сокращению объемов переработки нефти в России до самого низкого уровня за последние 16 лет.

В результате страна была вынуждена нарастить экспорт сырой нефти и ввести ограничения на вывоз бензина и авиационного топлива за границу.

В настоящее время нефтегазовая отрасль обеспечивает около одной пятой части всех доходов российского государства. Государственная казна находится под значительным давлением из-за постоянного роста расходов на ведение войны в Украине, а чиновники уже предупредили Путина о риске опасного расширения дефицита бюджета.

Динамика нефтегазовых поступлений

Чистые майские поступления в российский бюджет от добычи и реализации нефти и газа выросли на 32% в годовом исчислении, достигнув 678,9 млрд рублей.

В то же время, по расчетам агентства Bloomberg, если сравнивать майские доходы с апрельскими, зафиксировано их падение на 20%.

Такая заметная помесячная разница объясняется исключительно календарным фактором, поскольку в апрельской статистике учитывались поступления от налога на дополнительный доход, уплачиваемый всего четыре раза в год.

Напомним, в России разгорается топливный кризис на фоне непрерывных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Дефицит автомобильного топлива, с которым ранее столкнулись в оккупированных в Севастополе и Крыму, распространился на столичный регион.

Автор:
Татьяна Бессараб