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Россия тратит миллиарды на субсидии НПЗ, что снизило нефтегазовые доходы
В мае выплаты российского правительства нефтеперерабатывающим заводам достигли почти самого высокого уровня за последние два года. Это существенно ограничило потенциальные доходы страны от продажи нефти и газа, даже несмотря на то, что боевые действия в Иране спровоцировали скачок мировых цен на сырье.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.
По данным Министерства финансов РФ, в прошлом месяце нефтепереработчикам было выплачено 204,3 миллиарда рублей, что эквивалентно 2,8 миллиарда долларов.
Этот показатель оказался почти в пять раз выше прошлогоднего и лишь незначительно уступил апрельскому результату в 207,5 миллиарда рублей, который стал рекордным с декабря 2023 года.
Влияние войны в Иране и атак дронов
Рост выплат, частично компенсирующих заводам разницу между внутренними и мировыми ценами на топливо, связан с стремительным подорожанием нефти на глобальных рынках из-за дестабилизации в Иране.
Кроме того, масштабные атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру уже привели к сокращению объемов переработки нефти в России до самого низкого уровня за последние 16 лет.
В результате страна была вынуждена нарастить экспорт сырой нефти и ввести ограничения на вывоз бензина и авиационного топлива за границу.
В настоящее время нефтегазовая отрасль обеспечивает около одной пятой части всех доходов российского государства. Государственная казна находится под значительным давлением из-за постоянного роста расходов на ведение войны в Украине, а чиновники уже предупредили Путина о риске опасного расширения дефицита бюджета.
Динамика нефтегазовых поступлений
Чистые майские поступления в российский бюджет от добычи и реализации нефти и газа выросли на 32% в годовом исчислении, достигнув 678,9 млрд рублей.
В то же время, по расчетам агентства Bloomberg, если сравнивать майские доходы с апрельскими, зафиксировано их падение на 20%.
Такая заметная помесячная разница объясняется исключительно календарным фактором, поскольку в апрельской статистике учитывались поступления от налога на дополнительный доход, уплачиваемый всего четыре раза в год.
Напомним, в России разгорается топливный кризис на фоне непрерывных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Дефицит автомобильного топлива, с которым ранее столкнулись в оккупированных в Севастополе и Крыму, распространился на столичный регион.