Stellantis инвестирует 900 млн евро в производство новых Peugeot во Франции

Автомобильный концерн Stellantis будет производить три новых электрических и гибридных моделей Peugeot на своем заводе в Мюлуге на востоке Франции. Выпуск автомобилей планируется начать с 2029 года в рамках обновленной глобальной стратегии, предусматривающей масштабное продвижение новых продуктов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Запуск новых моделей подкреплен инвестициями в размере 400 миллионов евро непосредственно на модернизацию завода в Мюлуге, а также выделением еще 500 миллионов евро на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Большая часть бюджета на разработку будет направлена на создание новой платформы STLA One, которая должна стать основой следующего поколения электрифицированных транспортных средств компании. Раскрытые детали финансирования дополняют недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что франко-итальянский автопроизводитель инвестирует в страну всего 1 миллиард евро.

Стратегическая платформа STLA One и борьба с конкурентами

Платформа STLA One – ключевой элемент новой стратегии развития Stellantis. По словам источников, знакомых с ситуацией, ее первое развертывание состоится в Испании в 2027 году, где начнут выпуск нового Peugeot 208.

Глобальные ожидания концерна от внедрения новой архитектуры:

Масштабы производства: к 2035 году Stellantis рассчитывает выпускать на платформе STLA One около 2 миллионов автомобилей в год по всему миру.

Экономическая эффективность: генеральный директор компании Антонио Филоза отметил, что новая архитектура будет примерно на 20% конкурентоспособнее текущих аналогов.

Ценовой паритет: ожидается, что именно эта платформа позволит Stellantis уравнять себестоимость производства с китайскими автопроизводителями, разворачивающими собственные заводы в Европе.

Кроме того, Stellantis сейчас активно работает над сокращением избыточных мощностей на европейском рынке. Для этого компания привлекает партнеров для совместного использования фабрик или фокусируется на точечных масштабных инвестициях в новые продукты на площадках типа завода в Мюлуге.

Напомним, автомобильный гигант Stellantis инвестирует 70 миллиардов долларов в масштабную перезагрузку. Стратегический план рассчитан до 2030 г., предусматривает выпуск десятков новых моделей, оптимизацию затрат корпорации и радикальное изменение подхода к использованию имеющихся заводских мощностей для преодоления рыночных вызовов.