Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,34

+0,04

EUR

51,66

+0,06

Наличный курс:

USD

44,23

44,15

EUR

51,78

51,60

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Stellantis инвестирует 900 млн евро в производство новых Peugeot во Франции

Peugeot
Stellantis инвестирует 900 млн евро в производство новых Peugeot во Франции / Unsplash

Автомобильный концерн Stellantis будет производить три новых электрических и гибридных моделей Peugeot на своем заводе в Мюлуге на востоке Франции. Выпуск автомобилей планируется начать с 2029 года в рамках обновленной глобальной стратегии, предусматривающей масштабное продвижение новых продуктов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Запуск новых моделей подкреплен инвестициями в размере 400 миллионов евро непосредственно на модернизацию завода в Мюлуге, а также выделением еще 500 миллионов евро на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Большая часть бюджета на разработку будет направлена на создание новой платформы STLA One, которая должна стать основой следующего поколения электрифицированных транспортных средств компании. Раскрытые детали финансирования дополняют недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что франко-итальянский автопроизводитель инвестирует в страну всего 1 миллиард евро.

Стратегическая платформа STLA One и борьба с конкурентами

Платформа STLA One – ключевой элемент новой стратегии развития Stellantis. По словам источников, знакомых с ситуацией, ее первое развертывание состоится в Испании в 2027 году, где начнут выпуск нового Peugeot 208.

Глобальные ожидания концерна от внедрения новой архитектуры:

  • Масштабы производства: к 2035 году Stellantis рассчитывает выпускать на платформе STLA One около 2 миллионов автомобилей в год по всему миру.
  • Экономическая эффективность: генеральный директор компании Антонио Филоза отметил, что новая архитектура будет примерно на 20% конкурентоспособнее текущих аналогов.
  • Ценовой паритет: ожидается, что именно эта платформа позволит Stellantis уравнять себестоимость производства с китайскими автопроизводителями, разворачивающими собственные заводы в Европе.

Кроме того, Stellantis сейчас активно работает над сокращением избыточных мощностей на европейском рынке. Для этого компания привлекает партнеров для совместного использования фабрик или фокусируется на точечных масштабных инвестициях в новые продукты на площадках типа завода в Мюлуге.

Напомним, автомобильный гигант Stellantis инвестирует 70 миллиардов долларов в масштабную перезагрузку. Стратегический план рассчитан до 2030 г., предусматривает выпуск десятков новых моделей, оптимизацию затрат корпорации и радикальное изменение подхода к использованию имеющихся заводских мощностей для преодоления рыночных вызовов.

Автор:
Максим Кольц