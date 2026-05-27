Авторынок Европы вырос в апреле благодаря спросу на электромобили и китайские бренды

Авторынок Европы вырос в апреле благодаря спросу на электромобили и китайские бренды / Unsplash

В апреле 2026 года продажи новых автомобилей в Европе выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 152 315 единиц. Главным двигателем рынка стал высокий спрос на электрифицированные модели, что позволило китайским автопроизводителям существенно укрепить свои позиции в регионе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В целом по итогам января-апреля европейский авторынок опередил показатели в прошлом году на 4,8%. Стремительный рост показывает экологический транспорт. Регистрации электрокаров, плагин-гибридов и обычных гибридов подскочили сразу на 21%, охватив более двух третей всех продаж. Спрос на классические бензиновые и дизельные машины упал на 15% и 17% соответственно.

Экспансия брендов из КНР и результаты лидеров

Смена потребительских предпочтений продолжает переформатировать конкуренцию на европейском рынке, где китайские компании демонстрируют высокие темпы экспансии.

Ключевые результаты автопроизводителей в апреле:

  • BYD и Chery вырываются вперед: китайский гигант BYD нарастил продажи в Европе на 114,5%, реализовав 27 008 автомобилей в месяц. Еще больший рывок показал бренд Chery, чьи регистрации взлетели на 322%.
  • Возвращение Tesla: американский производитель электрокаров продолжает восстанавливаться после длительного спада. Продажи Tesla в апреле выросли на 46,5% (до 10654 авто), однако компания все равно существенно отстает от китайского лидера BYD.
  • Традиционные европейские гиганты: классические автоконцерны показали умеренный рост. Продажи Volkswagen увеличились на 3.5%, Stellantis – на 6,7%, Mercedes-Benz – на 7%, BMW – на 2,4%. В то же время французская группа Renault зафиксировала падение на 3,6%.

Самыми сильными рынками для полностью электрических машин за первые четыре месяца стали Италия (рост регистраций на 73%), Франция (на 48%) и Германия (на 41%). Эксперты объясняют такие результаты государственной поддержкой, субсидиями по покупке экологического транспорта и высокой стоимостью классического горючего.

Напомним, китайские электромобили заняли более 15% европейского рынка. Несмотря на введение официальным Брюсселем защитных импортных пошлин, доступная цена и богатая технологическая оснастка позволяют брендам из КНР быстро отбирать клиентов у европейских марок, а в сегменте плагин-гибридов их доля вообще достигла рекордных 29%.

Автор:
Максим Кольц