Продажи авто в Европе растут третий месяц подряд благодаря высокому спросу на электрокары

В Европе регистрация новых машин выросла на 7% до 1,15 млн единиц. Продажи увеличились на крупнейших рынках, в частности, в Германии и Великобритании, а общие продажи электромобилей выросли на 38%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Высокий спрос – хороший знак для европейских автопроизводителей, которые борются с избыточными мощностями, тарифами США и снижением продаж в Китае. Продажи электромобилей стимулируют появление доступных моделей от Volkswagen, Stellantis и китайских брендов во главе с BYD. В частности, в Германии благодаря новой государственной субсидии продажи электромобилей выросли на 41%.

Как отмечают аналитики, конфликт на Ближнем Востоке уже повысил интерес к электромобилям в Азии, но продолжительная война может также повлиять и на решение покупателей автомобилей в ЕС.

"Рост цен на энергоносители, вызванный войной в Иране, может подорвать доверие потребителей и угрожать расходам на дорогие товары, такие как автомобили", – заявила аналитик ВИ Джиллиан Дэвис.

На рынке четко прослеживается структурный сдвиг: поставки гибридов растут, в то время как продажи бензиновых и дизельных машин падают. В то же время дорогие премиальные электромобили продаются тяжелее. Акции Ferrari упали после того, как ее первый электрический суперкар Luce стоимостью €550 000 (это $639 000 на момент презентации) не получил положительных отзывов от инвесторов и критиков.

Компания Tesla увеличила продажи в Европе на 47% после падения в 2025 году. Рост поставок зафиксировали также Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz Group и BMW. Китайские производители продолжают расширять наличие в регионе; продажи Chery выросли на 322%, а ее внедорожники Jaecoo стали популярны в Великобритании.



Согласно актуальным данным европейского аналитического ресурса Automotive News Europe, общая доля аккумуляторных автомобилей на рынке Западной Европы превысила отметку в 16%. Эксперты связывают это с развертыванием сети скоростных зарядных станций на главных автомагистралях, что снижает беспокойство водителей по поводу запаса хода во время междугородних поездок.

Ситуация в Украине

В апреле 2026 года ключевым фактором влияния на украинский авторынок стал расчет стоимости километража. Из-за роста цен на горючее покупатели чаще выбирают электромобили и гибриды, что отражается в статистике всех сегментов рынка.

Наиболее существенные изменения произошли в сегменте новых машин, где потребители быстрее всего адаптируются к новым экономическим условиям:

гибриды составляют 33,4% от всех продаж (каждое третье авто); электромобили достигли доли 8,9%, продемонстрировав рост на 5% за месяц; суммарная доля классических бензиновых и дизельных двигателей сократилась более чем на 6%.

Напомним, в апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей. Наибольшим спросом традиционно пользовались легковые BEV, а среди самых популярных моделей оказались BYD, Tesla и Nissan Leaf.