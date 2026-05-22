Китайские электромобили заняли более 15% европейского рынка

Китайские автомобильные компании впервые в истории обеспечили себе более 15% всех продаж полностью электрических машин на рынке Европы. Несмотря на введение защитных импортных пошлин со стороны Евросоюза, потребительский спрос на автомобили из КНР продолжает стремительно расти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По информации аналитиков, только за апрель текущего года продажи электрокаров от таких гигантов, как BYD и Chery Automobile, выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 38 281 единиц.

В целом китайские бренды уже уверенно приближаются к отметке в 10% от всего автомобильного рынка Европы (включая ДВС), а в сегменте подзаряжаемых гибридов их доля в апреле достигла рекордных 29%.

Причины экспансии и новая стратегия Китая

Главным драйвером успеха автопрома КНР стала жесткая ценовая война на внутреннем китайском рынке, заставившая производителей активно искать доходы за рубежом, предлагая европейцам технологические и более дешевые машины.

Основные тренды расширения присутствия КНР в Европе:

  • Ориентация на премиум-сегмент: кроме бюджетных моделей, китайские компании начали выводить на рынок более дорогие суббренды (например, Denza от BYD), нацеливаясь на состоятельных покупателей.
  • Обход пошлин через местные заводы: во избежание европейских налогов на импорт производители из Китая активно строят собственные фабрики в ЕС или заключают соглашения о контрактной сборке. В частности, концерн Stellantis (производитель Peugeot и Fiat) уже подписал ряд соглашений о совместном использовании незагруженных мощностей Leapmotor и Dongfeng.
  • Феноменальный успех в Великобритании: на рынке Британии, где нет пошлин на импортные EV, каждый седьмой купленный автомобиль уже является китайским. Внедорожник Jaecoo 7 от Chery стал бестселлером марта, получив среди британцев прозвище "Temu Range Rover" по привлекательной цене (около 520 долларов в месяц в лизинг) и богатое оснащение.

Напомним, новый пятилетний план Китая ставит под угрозу европейские заводы и ключевые отрасли автопрома. Новая доктрина КНР направлена на трансформацию страны из "фабрики дешевых товаров" в мирового лидера по производству высокотехнологичного оборудования, электромобилей, лекарств и робототехники. Это уже привело к падению доходов германских автогигантов на 16-23% и заставляет европейскую промышленность искать радикальные пути защиты.

Автор:
Максим Кольц