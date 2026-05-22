Китайські електромобілі зайняли понад 15% європейського ринку

Китайські автомобільні компанії вперше в історії забезпечили собі понад 15% від усіх продажів повністю електричних машин на ринку Європи. Попри запровадження захисних імпортних мит з боку Євросоюзу, споживчий попит на автівки з КНР продовжує стрімко зростати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За інформацією аналітиків, лише за квітень поточного року продажі електрокарів від таких гігантів, як BYD та Chery Automobile, зросли вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 38 281 одиниці.

Загалом китайські бренди вже впевнено наближаються до позначки у 10% від усього автомобільного ринку Європи (включно з ДВЗ), а в сегменті гібридів, що підзаряджаються, їхня частка у квітні сягнула рекордних 29%.

Причини експансії та нова стратегія Китаю

Головним драйвером успіху автопрому КНР стала жорстка цінова війна на внутрішньому китайському ринку, яка змусила виробників активно шукати прибутки за кордоном, пропонуючи європейцям технологічні та значно дешевші машини.

Основні тренди розширення присутності КНР в Європі:

Орієнтація на преміум-сегмент: окрім бюджетних моделей, китайські компанії почали виводити на ринок дорожчі суббренди (наприклад, Denza від BYD), націлюючись на заможних покупців.

Обхід мит через місцеві заводи: щоб уникнути європейських податків на імпорт, виробники з Китаю активно будують власні фабрики в ЄС або укладають угоди про контрактне складання. Зокрема, концерн Stellantis (виробник Peugeot та Fiat) уже підписав низку угод про спільне використання незавантажених потужностей із Leapmotor та Dongfeng.

Феноменальний успіх у Великій Британії: на ринку Британії, де немає мит на імпортні EV, кожна сьома куплена автівка вже є китайською. Позашляховик Jaecoo 7 від Chery став бестселером березня, отримавши серед британців прізвисько "Temu Range Rover" через привабливу ціну (близько 520 доларів на місяць у лізинг) та багате оснащення.

Нагадаємо, новий п'ятирічний план Китаю ставить під загрозу європейські заводи та ключові галузі автопрому. Нова доктрина КНР спрямована на трансформацію країни з "фабрики дешевих товарів" на світового лідера з виробництва високотехнологогічного обладнання, електромобілів, ліків та робототехніки. Це вже призвело до падіння прибутків німецьких автогігантів на 16-23% та змушує європейську промисловість шукати радикальні шляхи захисту.