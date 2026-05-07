План Китаю на п’ять років: чому європейські заводи та автопром опинилися в зоні ризику

Новий стратегічний план Китаю, представлений у березні 2026 року, став серйозним сигналом для європейського бізнесу. Пекін більше не хоче бути просто "фабрикою світу" — тепер він ставить за мету випускати найсучасніші авто, ліки та роботів, що прямо загрожує прибуткам Європи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналіз Bloomberg.

Раніше європейські компанії заробляли на зростанні Китаю, продаючи туди свої технології. Тепер ситуація змінилася: КНР сама стає головним конкурентом у галузях, які годують Європу десятиліттями.

Чому Європа починає програвати

Експерти виділяють три головні проблеми, що тиснуть на європейську промисловість:

Автомобільний удар: китайські електромобілі часто потужніші за європейські аналоги, але коштують удвічі дешевше. Це вже призвело до падіння продажів Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz.

Якість замість кількості: у машинобудуванні Китай масово переходить на випуск складного та екологічного обладнання. Раніше в цьому секторі Німеччина не мала конкурентів, але тепер її частка ринку тане.

Економічні втрати: за прогнозами Goldman Sachs, агресивна експансія Китаю може коштувати єврозоні 0,6% ВВП до 2029 року. Для Німеччини, як головного промислового центру, втрати будуть ще більшими — до 0,9%.

У відповідь на ці загрози в ЄС точаться суперечки. Франція закликає до жорстких обмежень та підтримки товарів "Зроблено в Європі". Натомість Німеччина боїться торгової війни та пропонує просто скоротити бюрократію, щоб бізнесу було легше працювати. Поки політики сперечаються, китайські товари продовжують захоплювати світові ринки.

Нагадаємо, німецький автовиробник Mercedes-Benz за підсумками першого кварталу 2026 року скоротив прибуток на 16,8%. Головною причиною такого падіння стало різке зниження попиту на ключовому для компанії китайському ринку.

Аналогічна ситуація склалася і в інших гігантів галузі. Чистий прибуток компанії BMW впав на 23%, на що вплинули не лише китайські проблеми, а й мита з боку США та валютні коливання.

Крім того, шведська марка Volvo Cars повідомила про зниження продажів на 10%. Виробник пояснює це надвисокою конкуренцією з боку місцевих китайських брендів та загальним макроекономічним тиском.