План Китаю на п’ять років: чому європейські заводи та автопром опинилися в зоні ризику
Новий стратегічний план Китаю, представлений у березні 2026 року, став серйозним сигналом для європейського бізнесу. Пекін більше не хоче бути просто "фабрикою світу" — тепер він ставить за мету випускати найсучасніші авто, ліки та роботів, що прямо загрожує прибуткам Європи.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналіз Bloomberg.
Раніше європейські компанії заробляли на зростанні Китаю, продаючи туди свої технології. Тепер ситуація змінилася: КНР сама стає головним конкурентом у галузях, які годують Європу десятиліттями.
Чому Європа починає програвати
Експерти виділяють три головні проблеми, що тиснуть на європейську промисловість:
- Автомобільний удар: китайські електромобілі часто потужніші за європейські аналоги, але коштують удвічі дешевше. Це вже призвело до падіння продажів Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz.
- Якість замість кількості: у машинобудуванні Китай масово переходить на випуск складного та екологічного обладнання. Раніше в цьому секторі Німеччина не мала конкурентів, але тепер її частка ринку тане.
- Економічні втрати: за прогнозами Goldman Sachs, агресивна експансія Китаю може коштувати єврозоні 0,6% ВВП до 2029 року. Для Німеччини, як головного промислового центру, втрати будуть ще більшими — до 0,9%.
У відповідь на ці загрози в ЄС точаться суперечки. Франція закликає до жорстких обмежень та підтримки товарів "Зроблено в Європі". Натомість Німеччина боїться торгової війни та пропонує просто скоротити бюрократію, щоб бізнесу було легше працювати. Поки політики сперечаються, китайські товари продовжують захоплювати світові ринки.
Нагадаємо, німецький автовиробник Mercedes-Benz за підсумками першого кварталу 2026 року скоротив прибуток на 16,8%. Головною причиною такого падіння стало різке зниження попиту на ключовому для компанії китайському ринку.
Аналогічна ситуація склалася і в інших гігантів галузі. Чистий прибуток компанії BMW впав на 23%, на що вплинули не лише китайські проблеми, а й мита з боку США та валютні коливання.
Крім того, шведська марка Volvo Cars повідомила про зниження продажів на 10%. Виробник пояснює це надвисокою конкуренцією з боку місцевих китайських брендів та загальним макроекономічним тиском.