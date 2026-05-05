Продажі Volvo Cars впали на 10% за останні три місяці

Продажі Volvo Cars впали на 10% за останні три місяці / Unsplash

Шведська компанія Volvo Cars повідомила про зниження обсягів продажу за тримісячний період, що завершився у квітні 2026 року. За цей час автовиробник реалізував 162 864 автомобілі, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Основними причинами падіння стали слабкі показники на ключових ринках. У Китаї продажі залишаються низькими через високу конкуренцію та макроекономічний тиск. У США на результати вплинули стримані настрої споживачів, сповільнення попиту на електрифіковані авто та ціновий тиск у сегменті кросоверів.

Попит на електромобілі та ситуація в Європі

Попри загальне падіння, сегмент повністю електричних авто демонструє позитивну динаміку. Компанія фіксує зростання поставок таких моделей протягом семи місяців поспіль.

Ключові показники продажів:

  • Електрифіковані моделі: частка електрокарів та плагін-гібридів склала 48% від загального обсягу продажів.
  • Повністю електричні авто: продажі зросли на 14% до 39 235 одиниць, що становить 24% від усіх реалізованих машин.
  • Плагін-гібриди: у цьому сегменті зафіксовано падіння на 12%.
  • Європейський ринок: темпи замовлень у Європі залишаються стабільними, переважно завдяки популярності моделей EX30 та EX40.

Представники компанії зазначають, що автомобільна індустрія продовжує стикатися зі складними ринковими умовами, що безпосередньо відбивається на поточних результатах.

Нагадаємо, Volvo виводить в Україну броньовані XC90 та XC60: хто зможе купити захищені гібриди. Компанія офіційно розпочала продаж спецверсій своїх флагманських кросоверів із сертифікованим балістичним захистом. Такі автомобілі доступні для українських клієнтів виключно під індивідуальне замовлення.

Автор:
Максим Кольц