Продажі Volvo Cars впали на 10% за останні три місяці

Шведська компанія Volvo Cars повідомила про зниження обсягів продажу за тримісячний період, що завершився у квітні 2026 року. За цей час автовиробник реалізував 162 864 автомобілі, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Основними причинами падіння стали слабкі показники на ключових ринках. У Китаї продажі залишаються низькими через високу конкуренцію та макроекономічний тиск. У США на результати вплинули стримані настрої споживачів, сповільнення попиту на електрифіковані авто та ціновий тиск у сегменті кросоверів.

Попит на електромобілі та ситуація в Європі

Попри загальне падіння, сегмент повністю електричних авто демонструє позитивну динаміку. Компанія фіксує зростання поставок таких моделей протягом семи місяців поспіль.

Ключові показники продажів:

Електрифіковані моделі: частка електрокарів та плагін-гібридів склала 48% від загального обсягу продажів.

Повністю електричні авто: продажі зросли на 14% до 39 235 одиниць, що становить 24% від усіх реалізованих машин.

Плагін-гібриди: у цьому сегменті зафіксовано падіння на 12%.

Європейський ринок: темпи замовлень у Європі залишаються стабільними, переважно завдяки популярності моделей EX30 та EX40.

Представники компанії зазначають, що автомобільна індустрія продовжує стикатися зі складними ринковими умовами, що безпосередньо відбивається на поточних результатах.

