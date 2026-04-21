Податок на елітні авто: де в Україні платять найбільше

Протягом першого кварталу 2026 року власники елітних авто сплатили 83 мільйони гривень транспортного податку. Найбільшу частку надходжень забезпечила столиця.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Показник зборів продемонстрував зростання на 25,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що в грошовому еквіваленті становить додаткові 16,8 мільйона гривень.

Сума сплачується власниками легкових автомобілів преміумкласу, вартість та вік яких відповідають критеріям чинного законодавства.

Лідери за обсягами надходжень

Київ — 24,4 млн грн (майже третина від загальної суми);

Дніпропетровська область — 8,3 млн грн;

Львівська область — 6,6 млн грн;

Київська область — 6,1 млн грн.

Критерії оподаткування у 2026 році

Податок у розмірі 25 000 гривень на рік сплачується за легкові автомобілі, які відповідають наступним параметрам:

Вік транспорту: не більше 5 років з моменту випуску;

не більше 5 років з моменту випуску; Вартість: понад 375 мінімальних зарплат (у 2026 році це понад 3,2 млн грн).

Цього року до переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку, включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу, визначені Міністерством економіки України.

Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку, – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.

Про транспортний податок

Транспортний податок – це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів.

Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: ремонт доріг, освітлення вулиць, благоустрій, громадська інфраструктура.

Нагадаємо, за 5 місяців 2025 року власники елітних автомобілів вжесплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше, ніж у минулому році.