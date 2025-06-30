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Українці сплатили понад 95 млн грн податку на елітні авто

Aston Martin DBX
Aston Martin DBX / Infocar

За 5 місяців 2025 року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше, ніж у минулому році. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

В яких регіонах найбільше

За даними ДПС, транспортний податок наразі вже сплатили понад 5,6 тисячі осіб. 

Найбільші суми надійшли від автовласників:

  • Києва – 29,5 млн грн,
  • Дніпропетровщини – 9 млн грн, 
  • Одещини – 8,3 млн грн, 
  • Львівщини – 6,3 млн грн. 

Хто сплачує транспортний податок

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2025 – 3 млн грн). 

Ставка транспортного податку – 25 тис. грн за кожний автомобіль. 

Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки. У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota. 

Нагадаємо, за 5 місяців 2025 року в Україну завезли 131 автівку, яка підпадає під податок на розкіш. Це у 3.4 рази менше, ніж за 5 місяців минулого року — 448 авто. Втім у порівнянні до 2021 дорогих автівок побільшало на 42%.

Найбільшим попитом в luxury сегменті користуються автівки Porsche та Mercedes-Benz.

Зауважимо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році. 

Автор:
Світлана Манько