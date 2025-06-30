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Украинцы уплатили более 95 млн грн налога на элитные авто

Aston Martin DBX
Aston Martin DBX / Infocar

За 5 месяцев 2025 года владельцы элитных автомобилей уже уплатили 95,3 млн. грн. транспортного налога. Это на 2,5 млн грн больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

В каких регионах больше всего

По данным ГНС, транспортный налог уже уплатили более 5,6 тысяч человек.

Самые большие суммы поступили от автовладельцев:

  • Киева – 29,5 млн грн,
  • Днепропетровщины – 9 млн грн,
  • Одесщины – 8,3 млн грн,
  • Львовщины – 6,3 млн. грн.

Кто платит транспортный налог

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (в 2025 – 3 млн. грн.).

Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

Список легковых автомобилей определяет Минэкономики. В 2025 году в список попали следующие марки автомобилей: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Toyota.

Напомним, за 5 месяцев 2025 года в Украину завезли 131 автомобиль, который подпадает под налог на роскошь. Это в 3.4 раза меньше, чем за 5 месяцев прошлого года – 448 авто. Впрочем по сравнению к 2021 году дорогих автомобилей увеличилось на 42%.

Наибольшим спросом в luxury сегменте пользуются автомобили Porsche и Mercedes-Benz.

Заметим, в прошлом году украинский автопарк пополнили почти   3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Автор:
Светлана Манько