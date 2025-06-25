В Украине могут продлить льготы на импорт электромобилей на период военного положения

Народные депутаты внесли предложение в Верховную Раду продлить льготы на импорт электромобилей в Украину. Предлагается, что эти льготы будут действовать во время военного положения и еще один год после его завершения.

Как пишет Delo.ua соответствующий законопроект № 13351-1 о внесении изменений в переходные положения Налогового кодекса о продлении льготного режима ввоза транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, зарегистрирован в Верховной Раде 23 июня. А уже 25 июня документ представлен на рассмотрение профильного комитета.

Один из инициаторов и авторов законопроекта Владимир Крейденко, заместитель председателя комитета по транспорту и инфраструктуре, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" подчеркнул, что электромобиль – это не роскошь, а практический инструмент для достижения энергетической независимости и уменьшения вредных выбросов.

Он уточнил, что льготный режим, в частности, включает освобождение от НДС, ввозной пошлины и пониженный акциз.

Инициатива направлена на сохранение доступности электротранспорта для граждан, поддержку малого бизнеса, развитие инфраструктуры и исполнение экологических обязательств Украины.

Он также обратил внимание, что законопроект учитывает потребности бизнеса, который уже инвестировал в зарядную инфраструктуру, сервисные центры и логистику.

По мнению Крэйденко, резкая отмена льгот может привести к потере инвестиций, снижению доступности электромобилей и возврату спроса на авто с двигателем внутреннего сгорания.

"Мы должны обеспечить предсказуемость государственной политики. Продолжение льгот на период военного положения и через год — это сигнал для рынка, что государство поддерживает устойчивое развитие и не оставляет граждан наедине с вызовами", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, количество электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. Сейчас зарегистрировано уже более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).