Сколько электромобилей зарегистрировано в Украине: данные МВД

Число электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. В настоящее время зарегистрировано более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

В ведомстве отмечают, что электротранспорт становится все более популярным, а количество регистраций в сервисных центрах МВД растет с каждым днем.

Всего в Украине уже более 160 тысяч электрокаров. Только с начала 2025 года было зарегистрировано более 37 тысяч автомобилей на "электро" топливе.

Для владельцев электрокаров предусмотрены особые номерные знаки зеленого цвета, предназначенные исключительно для автомобилей с электродвигателем.

Кроме того, при первой государственной регистрации электрокаров не нужно платить пенсионный сбор.

В Украине растут продажи электромобилей

В мае украинский автопарк пополнился 1257 электромобилями. По отношению к маю прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 года на 35%.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства .

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.

В первом квартале 2025 года в Украину было импортировано 20,1 тысяч легковых электромобилей (BEV). Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.