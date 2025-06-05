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В Украине спрос на новые электромобили вырос на 93%: самые популярные модели
В мае в Украине реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что по отношению к маю прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 года на 35%.
По данным аналитиков, основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составляли легковые автомобили – 1238 ед (на 91% больше, чем в мае 2024 года).
На рынке же новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти вчетверо больше, чем в прошлом.
ТОП-10 новых электромобилей мая:
1. Volkswagen ID.Unyx – 254 ед.;
2. BYD Song Plus EV – 210 ед.;
3. Honda eNS1 – 188 ед.;
4. BYD Sea Lion 07 – 61 ед.;
5. Zeekr 7X – 55 ед.;
6. Zeekr 001 – 52 ед.;
7. Audi Q4 e-tron – 52 ед.;
8. Honda M-NV – 44 ед.;
9.Volkswagen iD.4 – 34 ед.;
10. BYD Yuan Plus – 28 ед.
В "Укравтопроме" сообщают, что всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тыс. новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В Украине растут продажи электромобилей
В апреле украинский автопарк пополнился почти 5,8 тысяч электромобилей.
Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства .
Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.
В первом квартале 2025 года в Украину было импортировано 20,1 тысяч легковых электромобилей (BEV). Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.