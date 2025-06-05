В Украине спрос на новые электромобили вырос на 93%: самые популярные модели

В мае в Украине реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по отношению к маю прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 года на 35%.

По данным аналитиков, основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составляли легковые автомобили – 1238 ед (на 91% больше, чем в мае 2024 года).

На рынке же новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти вчетверо больше, чем в прошлом.

ТОП-10 новых электромобилей мая:

1. Volkswagen ID.Unyx – 254 ед.;

2. BYD Song Plus EV – 210 ед.;

3. Honda eNS1 – 188 ед.;

4. BYD Sea Lion 07 – 61 ед.;

5. Zeekr 7X – 55 ед.;

6. Zeekr 001 – 52 ед.;

7. Audi Q4 e-tron – 52 ед.;

8. Honda M-NV – 44 ед.;

9.Volkswagen iD.4 – 34 ед.;

10. BYD Yuan Plus – 28 ед.

В "Укравтопроме" сообщают, что всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тыс. новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В Украине растут продажи электромобилей

В апреле украинский автопарк пополнился почти 5,8 тысяч электромобилей.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства .

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.

В первом квартале 2025 года в Украину было импортировано 20,1 тысяч легковых электромобилей (BEV). Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.