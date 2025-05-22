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Импорт электромобилей в Украину вырос на треть

электромобили
Электромобили из Китая и США доминируют на украинском рынке/ Укравтопром

В первом квартале 2025 года в Украину было импортировано 20,1 тысяч легковых электромобилей (BEV). Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Общая таможенная стоимость ввозимых электрокаров составила $355,5 млн.

Из общего количества импортируемых автомобилей:

  • 4,4 тыс. единиц составляли новые электромобили (рост на 12% по сравнению с прошлым годом);
  • 15,7 тыс. единиц – применяемые (плюс 39%).

Подавляющее большинство новых электромобилей – 93% – было ввезено из Китая, что свидетельствует о дальнейшем усилении позиций китайских автопроизводителей на украинском рынке.

Среди поставщиков бывших в употреблении электромобилей первое место традиционно удерживают Соединенные Штаты Америки, на которые приходится 38% общего объема таких поставок.

Напомним, в апреле украинский автопарк пополнился почти 5,8 тысяч электромобилей. Больше всего авто на электротяге зарегистрировано во Львовской области — 828 машин, из которых 93% были подержанными.

Автор:
Татьяна Гойденко