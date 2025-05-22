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Импорт электромобилей в Украину вырос на треть
В первом квартале 2025 года в Украину было импортировано 20,1 тысяч легковых электромобилей (BEV). Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Общая таможенная стоимость ввозимых электрокаров составила $355,5 млн.
Из общего количества импортируемых автомобилей:
- 4,4 тыс. единиц составляли новые электромобили (рост на 12% по сравнению с прошлым годом);
- 15,7 тыс. единиц – применяемые (плюс 39%).
Подавляющее большинство новых электромобилей – 93% – было ввезено из Китая, что свидетельствует о дальнейшем усилении позиций китайских автопроизводителей на украинском рынке.
Среди поставщиков бывших в употреблении электромобилей первое место традиционно удерживают Соединенные Штаты Америки, на которые приходится 38% общего объема таких поставок.
Напомним, в апреле украинский автопарк пополнился почти 5,8 тысяч электромобилей. Больше всего авто на электротяге зарегистрировано во Львовской области — 828 машин, из которых 93% были подержанными.