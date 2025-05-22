Імпорт електромобілів в Україну зріс на третину

У першому кварталі 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тисячі легкових електромобілів (BEV). Це майже на третину більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загальна митна вартість ввезених електрокарів склала $355,5 млн.

Із загальної кількості імпортованих авто:

4,4 тис. одиниць становили нові електромобілі (зростання на 12% у порівнянні з минулим роком);

15,7 тис. одиниць — вживані (плюс 39%).

Переважну більшість нових електромобілів — 93% — було ввезено з Китаю, що свідчить про подальше посилення позицій китайських автовиробників на українському ринку.

Серед постачальників вживаних електромобілів перше місце традиційно утримують Сполучені Штати Америки, на які припадає 38% загального обсягу таких поставок.

Нагадаємо, у квітні український автопарк поповнився майже 5,8 тисячі електромобілів. Найбільше авто на електротязі зареєстровано у Львівській області — 828 машин, з яких 93% були вживаними.