Tesla, BYD і Volkswagen: які електромобілі найпопулярніші в регіонах України

У квітні український автопарк поповнився майже 5,8 тисячі електромобілів. Найбільше авто на електротязі зареєстровано у Львівській області — 828 машин, з яких 93% були вживаними.

Про це повідомляє "Укравтопром".

На другому місці опинився Київ — 677 електрокарів (69% з пробігом), далі йдуть Дніпропетровська область — 486 авто (75% вживаних), Київська область — 475 (79% вживаних), а замикає п’ятірку Рівненська область — 351 електромобіль (94% вживаних).

Серед нових авто регіональні уподобання дещо різняться. У Львові, Києві та Київській області найчастіше реєстрували BYD Song Plus EV. У Дніпропетровській області лідером стала модель Volkswagen ID.Unyx, а в Рівненській — Weltmeister EX5.

У сегменті вживаних електромобілів з-за кордону лідерами стали:

Tesla Model Y — у Києві, Київській та Дніпропетровській областях;

Tesla Model 3 — у Львівській області;

Hyundai Kona Electric — у Рівненській області.

Додамо, у січні 2025 року в Україну було імпортовано 6013 легкових електромобілів (BEV). Це на 12% більше, ніж роком раніше. У лютому український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%.