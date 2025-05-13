В Україні зросли продажі вживаних авто з США: лідирує Tesla

Впродовж квітня українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42,2%) - електромобілі.

▫️Натомість бензинові авто охопили 42,1%. продажів, гібридним авто належить – 7,9%, дизельним – 4%, а авто з ГБО – 3,8%.

За даними аналітиків, середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 5,7 року.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

1.Tesla Model Y - 534 од.;

2.Tesla Model 3 - 471 од.;

3. Ford Escape - 271 од.;

4. Nissan Rogue - 205 од.;

5. Jeep Cherokee - 201 од.

Таким чином, електромобілі продовжують утримувати лідерські позиції серед імпортованих авто з пробігом, а найбільш популярними серед покупців залишаються моделі від Tesla.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українці ввезли з-за кордону 12 тисяч вживаних легковиків віком до 5 років. Половину з них становили електромобілі.