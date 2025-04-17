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Які авто лідирують серед імпортованих вживаних до 5 років
У першому кварталі 2025 року українці ввезли з-за кордону 12 тисяч вживаних легковиків віком до 5 років. Половину з них становили електромобілі.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Серед інших типів пального 32% припало на бензинові авто, 9% — на гібриди, 7% — на дизельні машини, а ще 2% — на автомобілі з газобалонним обладнанням.
У десятці найпопулярніших моделей – одразу кілька Tesla:
- Tesla model У – 1219 авто;
- Tesla model 3 – 71;
- Kia niro – 394;
- Nissan rogue – 342;
- Hyundai kona – 337;
- Mazda CX-5 – 300;
- Chevrolet Bolt – 290;
- Volkswagen Tiguan – 264;
- Audi e-tron sportback – 253;
- Audi Q5 – 247.
Нагадаємо, протягом січня-березня 2025 року на внутрішньому авторинку України було зареєстровано близько 213 тисяч угод щодо купівлі-продажу вживаних автомобілів, що на 17,5% нижче показника першого кварталу 2024 року.