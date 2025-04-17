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Які авто лідирують серед імпортованих вживаних до 5 років

авто
У десятці найпопулярніших моделей – одразу кілька Tesla / Depositphotos

У першому кварталі 2025 року українці ввезли з-за кордону 12 тисяч вживаних легковиків віком до 5 років. Половину з них становили електромобілі.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Серед інших типів пального 32% припало на бензинові авто, 9% — на гібриди, 7% — на дизельні машини, а ще 2% — на автомобілі з газобалонним обладнанням.

У десятці найпопулярніших моделей – одразу кілька Tesla:

  1. Tesla model У – 1219 авто;
  2. Tesla model 3 – 71;
  3. Kia niro – 394;
  4. Nissan rogue – 342;
  5. Hyundai kona – 337;
  6. Mazda CX-5 – 300;
  7. Chevrolet Bolt – 290;
  8. Volkswagen Tiguan – 264;
  9. Audi e-tron sportback – 253;
  10. Audi Q5 – 247.

Нагадаємо, протягом січня-березня 2025 року на внутрішньому авторинку України було зареєстровано близько 213 тисяч угод щодо купівлі-продажу вживаних автомобілів, що на 17,5% нижче показника першого кварталу 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко