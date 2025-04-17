Які авто лідирують серед імпортованих вживаних до 5 років

У першому кварталі 2025 року українці ввезли з-за кордону 12 тисяч вживаних легковиків віком до 5 років. Половину з них становили електромобілі.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Серед інших типів пального 32% припало на бензинові авто, 9% — на гібриди, 7% — на дизельні машини, а ще 2% — на автомобілі з газобалонним обладнанням.

У десятці найпопулярніших моделей – одразу кілька Tesla:

T esla model У – 1219 авто; T esla model 3 – 71; K ia niro – 394; N issan rogue – 342; H yundai kona – 337; M azda CX -5 – 300; C hevrolet B olt – 290; V olkswagen T iguan – 264; A udi e-tron sportback – 253; A udi Q 5 – 247.

Нагадаємо, протягом січня-березня 2025 року на внутрішньому авторинку України було зареєстровано близько 213 тисяч угод щодо купівлі-продажу вживаних автомобілів, що на 17,5% нижче показника першого кварталу 2024 року.