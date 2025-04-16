Найпопулярніші пригнані авто в першому кварталі 2025 року

Український авторинок продовжує активно поповнюватися вживаними авто з-за кордону. За перший квартал 2025 року було зареєстровано 52,2 тисячі імпортованих легковиків, які вперше стали на облік в Україні.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Попри те, що цей показник на 11,6% менший, ніж за аналогічний період 2024 року, ринок демонструє позитивну динаміку місяць за місяцем. У січні — 14,5 тис. авто, у лютому — 17,7 тис., у березні — 20 тис.

Найпопулярнішою маркою серед ввезених вживаних авто став Volkswagen — на нього припало 21% усіх перших реєстрацій. До трійки лідерів також увійшли Audi та Nissan. Renault посіла четверте місце, а Tesla — п’яте, продемонструвавши помітне зростання інтересу через очікуване скасування пільг на розмитнення електромобілів.

Які моделі реєстрували найчастіше

Серед окремих моделей найчастіше реєстрували Volkswagen Golf, зокрема завдяки популярності його електричної версії e-Golf.

Друге місце у Skoda Octavia, третє — у Volkswagen Tiguan, який лише трохи випередив Audi Q5. П’яту позицію впевнено зайняв електромобіль Nissan Leaf, а Tesla Model Y — шоста.

Також серед лідерів Tesla Model 3, яка потрапила на восьму сходинку. Активне завезення електрокарів пояснюється тим, що українці намагаються встигнути скористатися чинними пільгами, навіть попри деяке зростання цін на такі авто в Європі.

Середній вік привезених легковиків за перший квартал становив 9,5 року — це трохи менше, ніж у 2024 році, коли середній показник сягав 10 років.

Автопарк поповнили преміум і рідкісні моделі

Варто зазначити, що попри загальне зниження обсягів імпорту, у країну продовжують завозити і дорогі, рідкісні автомобілі.

Зокрема, парк поповнився 196 автомобілями Porsche, 143 Zeekr, 68 Polestar, 45 Rivian, 15 Maserati, 5 Lucid, 4 BMW Alpina, 4 Rolls-Royce, 4 Avatr, 2 Lamborghini, а також по одному Bentley, Hongqi та Aston Martin. Це свідчить про наявність стабільного інтересу до преміального сегмента, навіть попри загальні економічні виклики.

Додамо, у січні 2025 року українці придбали 3,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.