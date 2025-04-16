Самые популярные пригнанные авто в первом квартале 2025 года

Украинский авторынок продолжает активно пополняться подержанными авто из-за границы. За первый квартал 2025 года было зарегистрировано 52,2 тысяч импортированных легковушек, которые впервые стали на учет в Украине.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Несмотря на то, что этот показатель на 11,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, рынок демонстрирует положительную динамику месяц за месяцем. В январе – 14,5 тыс. авто, в феврале – 17,7 тыс., в марте – 20 тыс.

Самой популярной маркой среди ввозимых подержанных авто стал Volkswagen – на него пришлось 21% всех первых регистраций. В тройку лидеров также вошли Audi и Nissan. Renault заняла четвертое место, а Tesla – пятое, продемонстрировав заметный рост интереса из-за ожидаемой отмены льгот на растаможку электромобилей.

Какие модели регистрировали чаще всего

Среди отдельных моделей чаще всего регистрировали Volkswagen Golf, в частности, благодаря популярности его электрической версии e-Golf.

Второе место у Skoda Octavia, третье — у Volkswagen Tiguan, лишь немного опередившего Audi Q5. Пятую позицию уверенно занял электромобиль Nissan Leaf, а Tesla Model Y – шестая.

Также среди лидеров Tesla Model 3, попавшей на восьмую строчку. Активный завоз электрокаров объясняется тем, что украинцы пытаются успеть воспользоваться действующими льготами, даже несмотря на рост цен на такие авто в Европе.

Средний возраст привезенных легковых автомобилей за первый квартал составлял 9,5 года — это немного меньше, чем в 2024 году, когда средний показатель достигал 10 лет.

Автопарк пополнили премиум и редкие модели

Следует отметить, что, несмотря на общее снижение объемов импорта, в страну продолжают завозить и дорогие, редкие автомобили.

В частности, парк пополнился 196 автомобилями Porsche, 143 Zeekr, 68 Polestar, 45 Rivian, 15 Maserati, 5 Lucid, 4 BMW Alpina, 4 Rolls-Royce, 4 Avatr, 2 Lamborghini, а также по одному Bentley, Hongqi и Aston Martin. Это свидетельствует о наличии стабильного интереса к премиальному сегменту, даже несмотря на общие экономические вызовы.

Добавим, в январе 2025 года украинцы приобрели 3,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.