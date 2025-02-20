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Какие авто с пробегом выбирают украинцы: рейтинг моделей в возрасте до 5 лет

авто
Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет. Фото: Depositphotos

В январе 2025 года украинцы приобрели 3,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что в течение января в Украине было зарегистрировано 14 тысяч подержанных легковых автомобилей. Из них 24% были в возрасте до 5 лет.

Долю импортированных легковушек составляют:

  • Электромобили – 48%.
  • Бензиновые авто – 34%
  • Гибридные – 9%;
  • Дизельные – 7%;
  • Автомобили с ГБО – 2%.

Наиболее популярными среди подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет стали:

  • Tesla Model Y – 341 ед;
  • Tesla Model 3 – 179 ед;
  • Mazda CX5 – 96 ед.;
  • Nissan Rogue – 96 ед;
  • Kia Niro – 96 ед;
  • Audi E-Tron Sportback – 87 ед;
  • Hyundai Kona – 84 ед.;
  • Chevrolet Bolt – 73 ед.;
  • Jeep Compass – 70 ед;
  • Audi Q5 – 68 ед.

Напомним, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.

Добавим, в ноябре 2024 года украинцы приобрели 1,2 тысячи новых и подержанных седельных тягачей, что на 51,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 23,3% меньше по сравнению с октябрем 2024 года.

Автор:
Татьяна Бессараб