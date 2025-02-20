- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Какие авто с пробегом выбирают украинцы: рейтинг моделей в возрасте до 5 лет
В январе 2025 года украинцы приобрели 3,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что в течение января в Украине было зарегистрировано 14 тысяч подержанных легковых автомобилей. Из них 24% были в возрасте до 5 лет.
Долю импортированных легковушек составляют:
- Электромобили – 48%.
- Бензиновые авто – 34%
- Гибридные – 9%;
- Дизельные – 7%;
- Автомобили с ГБО – 2%.
Наиболее популярными среди подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет стали:
- Tesla Model Y – 341 ед;
- Tesla Model 3 – 179 ед;
- Mazda CX5 – 96 ед.;
- Nissan Rogue – 96 ед;
- Kia Niro – 96 ед;
- Audi E-Tron Sportback – 87 ед;
- Hyundai Kona – 84 ед.;
- Chevrolet Bolt – 73 ед.;
- Jeep Compass – 70 ед;
- Audi Q5 – 68 ед.
Напомним, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.
Добавим, в ноябре 2024 года украинцы приобрели 1,2 тысячи новых и подержанных седельных тягачей, что на 51,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 23,3% меньше по сравнению с октябрем 2024 года.