Рынок седельных тягачей: в ноябре продажи уменьшились почти на 52%

В ноябре 2024 года украинцы приобрели 1,2 тысячи новых и подержанных седельных тягачей, что на 51,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 23,3% меньше по сравнению с октябрем 2024 года.

Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.

Основная структура рынка выглядит следующим образом: 49,6% приходится на внутренние перепродажи, 42% — на импорт седельных тягачей, а 8,4% — на новую технику, общее количество которой составило 99 единиц.

Рассматривая динамику рынка по категориям, продажи внутренних перепродаж уменьшились на 27,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 47,9% по сравнению с ноябрем 2023 года. Импорт подержанных тягачей сократился на 19,7% по сравнению с октябрем и на 55,9% в годовом исчислении.

Продажи новых тягачей также упали, уменьшившись на 12,4% по отношению к октябрю и на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые популярные модели седельных тягачей:

Внутренний рынок : DAF XF — 189 сделок, MAN TGX — 80 сделок, Volvo FH — 66 сделок.

: DAF XF — 189 сделок, MAN TGX — 80 сделок, Volvo FH — 66 сделок. Импорт подержанных : MAN TGX — 139 регистраций, DAF XF — 127 регистраций., Scania R-Series — 62 регистрации.

: MAN TGX — 139 регистраций, DAF XF — 127 регистраций., Scania R-Series — 62 регистрации. Новые тягачи : Scania R-Series — 43 шт, DAF XF — 13 шт, MAN TGX — 9 шт.

Рынок полуприцепов

Продажи полуприцепов также показывают спад. В ноябре было приобретено 1,3 тысяч единиц, что на 51% меньше, чем в ноябре 2023 года, и на 14,7% меньше по сравнению с октябрем 2024 года.

При этом:

55,2% — приобретены на внутреннем рынке (735 сделок).

— приобретены на внутреннем рынке (735 сделок). 36,4% — импорт подержанных полуприцепов (485 единиц).

— импорт подержанных полуприцепов (485 единиц). 8,3% – новые полуприцепы (111 единиц), из них 38 изготовлены в Украине.

Сегмент седельных тягачей и полуприцепов продолжает демонстрировать снижение объемов продаж, что связано с уменьшением экономической активности.

В ноябре 2024 года на украинском рынке новых грузовых и специализированных автомобилей было реализовано 1089 единиц. Это на 1% больше по сравнению с октябрем 2024 года, а также на 6% больше чем в ноябре прошлого года.