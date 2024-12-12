Ринок сідлових тягачів: у листопаді продажі зменшилися на майже 52%

У листопаді 2024 року українці придбали 1,2 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів, що на 51,7% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, та на 23,3% менше порівняно з жовтнем 2024 року.

Про це повідомляють аналітики Інституту досліджень авторинку.

Основна структура ринку виглядає наступним чином: 49,6% припадає на внутрішні перепродажі, 42% — на імпорт вживаних сідлових тягачів, а 8,4% — на нову техніку, загальна кількість якої склала 99 одиниць.

Розглядаючи динаміку ринку за категоріями, продажі внутрішніх перепродажів зменшилися на 27,6% у порівнянні з попереднім місяцем і на 47,9% порівняно з листопадом 2023 року. Імпорт вживаних тягачів скоротився на 19,7% у порівнянні з жовтнем і на 55,9% у річному вимірі.

Продажі нових тягачів також впали, зменшившись на 12,4% відносно жовтня і на 49% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Найпопулярніші моделі сідлових тягачів:

Внутрішній ринок : DAF XF — 189 угод, MAN TGX — 80 угод, Volvo FH — 66 угод.

: DAF XF — 189 угод, MAN TGX — 80 угод, Volvo FH — 66 угод. Імпорт вживаних : MAN TGX — 139 реєстрацій, DAF XF — 127 реєстрацій., Scania R-Series — 62 реєстрації.

: MAN TGX — 139 реєстрацій, DAF XF — 127 реєстрацій., Scania R-Series — 62 реєстрації. Нові тягачі: Scania R-Series — 43 шт, DAF XF — 13 шт, MAN TGX — 9 шт.

Ринок напівпричепів

Продажі напівпричепів також демонструють спад. У листопаді було придбано 1,3 тисячі одиниць, що на 51% менше, ніж у листопаді 2023 року, та на 14,7% менше порівняно з жовтнем 2024 року.

При цьому:

55,2% — придбані на внутрішньому ринку (735 угод).

— придбані на внутрішньому ринку (735 угод). 36,4% — імпорт вживаних напівпричепів (485 одиниць).

— імпорт вживаних напівпричепів (485 одиниць). 8,3% — нові напівпричепи (111 одиниць), з них 38 виготовлені в Україні.

Сегмент сідлових тягачів та напівпричепів продовжує демонструвати зниження обсягів продажів, що пов’язано зі зменшенням економічної активності.

Додамо, у листопаді 2024 року на українському ринку нових вантажних і спеціалізованих автомобілів було реалізовано 1089 одиниць. Це на 1% більше порівняно з жовтнем 2024 року, а також на 6% більше, ніж у листопаді минулого року.