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Ринок нових вантажівок у листопаді зріс: які авто були найпопулярнішими
У листопаді 2024 року на українському ринку нових вантажних і спеціалізованих автомобілів було реалізовано 1089 одиниць.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Це на 1% більше порівняно з жовтнем 2024 року, а також на 6% більше, ніж у листопаді минулого року.
Лідери ринку
ТОП-5 найпопулярніших брендів нових комерційних авто в листопаді:
- Renault — 233 одиниці;
- Сitroen — 143 одиниці;
- Мercedes-benz — 100 одиниць;
- Мan — 89 одиниць;
- Scania — 59 одиниць.
Зазначається, що початку 2024 року український автопарк поповнили понад 11,5 тис. нових вантажних і спеціалізованих автомобілів, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Додамо, що у вересні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було зареєстровано 1068 авто, а продовж серпня на українському ринку було реалізовано 1083 авто, що на 13% більше, ніж у попередньому липні.