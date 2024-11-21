- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Які авто купують приватні клієнти та юрособи: найпопулярніші моделі
У жовтні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто.З цієї кількості 59% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 41% придбали юрособи.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з жовтнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%.
Водночас продажі юрособам зросли на 29%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
ТОП-5 авто у приватному сегменті
За даними "Укравтопрому", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
1. Toyota RAV-4 - 213 од.;
2. Honda M-NV - 154 од.;
3. Renault Duster - 150 од.;
4. Suzuki SX4 - 111 од.;
5. Hyundai Tucson - 109 од.
ТОП-5 авто у корпоративному сегменті
Натомість у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
1. Renault Duster - 610 од.;
2. Peugeot Landtrek - 155 од.;
3. Skoda Octavia - 68 од.;
4. Volkswagen Touareg - 59 од.;
5. Toyota RAV-4 - 56 од.
Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.