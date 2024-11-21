Які авто купують приватні клієнти та юрособи: найпопулярніші моделі

У жовтні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто.З цієї кількості 59% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 41% придбали юрособи.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з жовтнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%.

Водночас продажі юрособам зросли на 29%.

ТОП-5 авто у приватному сегменті

За даними "Укравтопрому", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. Toyota RAV-4 - 213 од.;

2. Honda M-NV - 154 од.;

3. Renault Duster - 150 од.;

4. Suzuki SX4 - 111 од.;

5. Hyundai Tucson - 109 од.

ТОП-5 авто у корпоративному сегменті

Натомість у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. Renault Duster - 610 од.;

2. Peugeot Landtrek - 155 од.;

3. Skoda Octavia - 68 од.;

4. Volkswagen Touareg - 59 од.;

5. Toyota RAV-4 - 56 од.

Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.