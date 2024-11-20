Продажі дизельних авто в Україні впали на чверть: найпопулярніші моделі

У жовтні автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості українці придбали 1,5 тис. нових авто (+31%) та майже 4,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-36%).

"На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023 року", - констатують в "Укравтопромі".

За даними аналітиків, серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,5 року.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

1. Renault Duster - 508 од.;

2. Peugeot Landtrek - 145 од.;

3. Volkswagen Touareg - 135 од.;

4. Skoda Kodiaq - 79 од.;

5. Toyota Hilux - 52 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1.Renault Megane - 403 од.;

2. Skoda Octavia - 274 од.;

3. Volkswagen Passat - 252 од.;

4. Nissan Qashqai - 231 од.;

5. Volkswagen Golf - 157 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.

Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.