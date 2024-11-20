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Продажі дизельних авто в Україні впали на чверть: найпопулярніші моделі
У жовтні автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості українці придбали 1,5 тис. нових авто (+31%) та майже 4,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-36%).
"На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023 року", - констатують в "Укравтопромі".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За даними аналітиків, серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,5 року.
ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:
1. Renault Duster - 508 од.;
2. Peugeot Landtrek - 145 од.;
3. Volkswagen Touareg - 135 од.;
4. Skoda Kodiaq - 79 од.;
5. Toyota Hilux - 52 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
1.Renault Megane - 403 од.;
2. Skoda Octavia - 274 од.;
3. Volkswagen Passat - 252 од.;
4. Nissan Qashqai - 231 од.;
5. Volkswagen Golf - 157 од.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.
Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.