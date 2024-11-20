Продажи дизельных авто в Украине упали на четверть: самые популярные модели

В октябре автопарк Украины пополнили около 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества украинцы приобрели 1,5 тыс. новых авто (+31%) и около 4,2 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-36%).

"На рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023 года", — констатируют в "Укравтопроме".

По данным аналитиков, среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст – 10,5 года.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:

1. Renault Duster – 508 ед.;

2. Peugeot Landtrek – 145 ед.;

3. Volkswagen Touareg – 135 ед.;

4. Skoda Kodiaq – 79 ед.;

5. Toyota Hilux – 52 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

1.Renault Megane – 403 ед.;

2. Skoda Octavia – 274 ед.;

3. Volkswagen Passat – 252 ед.;

4. Nissan Qashqai – 231 ед.;

5. Volkswagen Golf – 157 ед.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составил почти 66%. Доля гибридных авто выросла с 18,6% до 20,7%.

В целом с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.