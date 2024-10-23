Украинцы потратили 93 млрд грн на новые авто с начала года: какие марки выбирают

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что около половины этой суммы было израсходовано на автомобиль всего пяти марок.

Самые популярные марки

По данным аналитиков, больше всего денег было уплачено за автомобили марки Toyota – почти 14 млрд грн.

Премиальные немецкие марки BMW и M ercedes -B enz заняли второе и третье место в этом рейтинге. Так, на новые BMW было потрачено 12,3 млрд грн, а на "мерседесы" — 6,9 млрд грн.

На четвертом месте Volkswagen с показателем – 6,6 млрд. грн.

Замыкает пятерку лидеров Renault, дилеры которой заработали более 4,7 млрд. грн.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.

Лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 68%.