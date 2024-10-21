Названы самые популярные дизельные авто на украинском рынке

В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что среди приобретенных в сентябре автомобилей с дизельными двигателями новыми были 1,5 тыс. ед. (+16%) и около 4,3 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-34%).

В Укравтопроме констатируют, что на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 22% в сентябре 2023 года.

"Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст — 10,4 года", — добавляют аналитики.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:

1. Renault Duster – 406 ед.;

2. Toyota Hilux – 148 ед.;

3. Volkswagen Touareg – 100 ед.;

4. Skoda Kodiaq – 81 ед.;

5. Mitsubishi L200 – 69 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

1. Renault Megane – 413 ед.;

2. Skoda Octavia – 324 ед.;

3. Volkswagen Passat – 279 ед.;

4. Nissan Qashqai – 226 ед.;

5. Volkswagen Golf – 169 ед.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.

Лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 68%.