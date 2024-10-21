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Названы самые популярные дизельные авто на украинском рынке
В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что среди приобретенных в сентябре автомобилей с дизельными двигателями новыми были 1,5 тыс. ед. (+16%) и около 4,3 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-34%).
В Укравтопроме констатируют, что на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 22% в сентябре 2023 года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст — 10,4 года", — добавляют аналитики.
ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:
1. Renault Duster – 406 ед.;
2. Toyota Hilux – 148 ед.;
3. Volkswagen Touareg – 100 ед.;
4. Skoda Kodiaq – 81 ед.;
5. Mitsubishi L200 – 69 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
1. Renault Megane – 413 ед.;
2. Skoda Octavia – 324 ед.;
3. Volkswagen Passat – 279 ед.;
4. Nissan Qashqai – 226 ед.;
5. Volkswagen Golf – 169 ед.
Рынок автомобилей в Украине
Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.
Лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.
В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 68%.