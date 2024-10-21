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Названі найпопулярніші дизельні авто на українському ринку
У вересні автопарк України поповнили понад 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що серед придбаних у вересні авто з дизельними двигунами новими були 1,5 тис. од. (+16%) та майже 4,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-34%).
В Укравтопромі" констатують, що на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 22% у вересні 2023 року.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,4 року", - додають аналітики.
ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:
1. Renault Duster - 406 од.;
2. Toyota Hilux - 148 од.;
3. Volkswagen Touareg - 100 од.;
4. Skoda Kodiaq - 81 од.;
5. Mitsubishi L200 - 69 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
1. Renault Megane - 413 од.;
2. Skoda Octavia - 324 од.;
3. Volkswagen Passat - 279 од.;
4. Nissan Qashqai - 226 од.;
5. Volkswagen Golf - 169 од.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок просів на 30%.
Лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.
Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
У вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%.