Названі найпопулярніші дизельні авто на українському ринку

У вересні автопарк України поповнили понад 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що серед придбаних у вересні авто з дизельними двигунами новими були 1,5 тис. од. (+16%) та майже 4,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-34%).

В Укравтопромі" констатують, що на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 22% у вересні 2023 року.

"Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,4 року", - додають аналітики.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

1. Renault Duster - 406 од.;

2. Toyota Hilux - 148 од.;

3. Volkswagen Touareg - 100 од.;

4. Skoda Kodiaq - 81 од.;

5. Mitsubishi L200 - 69 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1. Renault Megane - 413 од.;

2. Skoda Octavia - 324 од.;

3. Volkswagen Passat - 279 од.;

4. Nissan Qashqai - 226 од.;

5. Volkswagen Golf - 169 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок просів на 30%.

Лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

У вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%.