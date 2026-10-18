RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Готівковий курс:

USD

45,18

45,00

EUR

51,00

50,75

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

На відновлення конфайнмента ЧАЕС потрібно щонайменше €500 млн: G7 готова надати €260 млн

ЧАЕС
G7 готова надати €260 млн / Урядовий портал

Країни "Групи семи" (G7) планують виділити 260 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнмента Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російського удару. Загальна потреба у фінансуванні робіт оцінюється щонайменше у 500 млн євро.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Таким чином, запланований внесок країн G7 еквівалентний 52% від мінімально оціненої потреби у коштах на відновлення конфайнмента.

За словами Шмигаля, рішення країн "Групи семи" є важливим кроком для відновлення ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС, порушеної внаслідок російської атаки.

"Дякую Франції та особисто міністру Ролану Лескюру за лідерство в мобілізації міжнародної підтримки. Вдячний країнам G7 за готовність долучитися до відновлення", – зазначив міністр.

Україна розраховує залучити решту необхідного фінансування під час донорської конференції в Парижі, яка відбудеться під спільним головуванням України, Франції та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина виділила €50 млн на відновлення Нового безпечного конфайнмента ЧАЕС. Загальну вартість необхідних робіт тоді також оцінювали приблизно у 500 млн євро.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності