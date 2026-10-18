На відновлення конфайнмента ЧАЕС потрібно щонайменше €500 млн: G7 готова надати €260 млн

Країни "Групи семи" (G7) планують виділити 260 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнмента Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російського удару. Загальна потреба у фінансуванні робіт оцінюється щонайменше у 500 млн євро.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Таким чином, запланований внесок країн G7 еквівалентний 52% від мінімально оціненої потреби у коштах на відновлення конфайнмента.

За словами Шмигаля, рішення країн "Групи семи" є важливим кроком для відновлення ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС, порушеної внаслідок російської атаки.

"Дякую Франції та особисто міністру Ролану Лескюру за лідерство в мобілізації міжнародної підтримки. Вдячний країнам G7 за готовність долучитися до відновлення", – зазначив міністр.

Україна розраховує залучити решту необхідного фінансування під час донорської конференції в Парижі, яка відбудеться під спільним головуванням України, Франції та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина виділила €50 млн на відновлення Нового безпечного конфайнмента ЧАЕС. Загальну вартість необхідних робіт тоді також оцінювали приблизно у 500 млн євро.