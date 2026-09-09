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На ЧАЕС запрацювала сонячна електростанція потужністю 2 МВт

ЧАЕС
Чорнобильська АЕС посилює енергетичну стійкість / Урядовий портал

На території Чорнобильської атомної електростанції запрацювала сонячна електростанція потужністю 2 МВт. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливі об’єкти ЧАЕС та допоможе зменшити залежність станції від зовнішнього електропостачання.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Нова сонячна електростанція на ЧАЕС

На території Чорнобильської атомної електростанції запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 МВт. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливі об’єкти ЧАЕС, зокрема Новий безпечний конфайнмент, об’єкти поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива.

Власна генерація має посилити енергетичну стійкість ЧАЕС та зменшити її залежність від зовнішнього електропостачання. Це також є важливою складовою забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Скільки коштував проєкт

Загальна вартість будівництва сонячної електростанції на території ЧАЕС перевищила $825 тис. Проєкт реалізували за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) та урядів Литви і Японії.

Литва в межах гуманітарної допомоги надала 7296 сонячних панелей і 17 мережевих інверторів. Додаткове обладнання, монтаж і запуск станції забезпечила ПРООН за фінансування Японії.

Скільки електроенергії вироблятиме СЕС

Очікується, що нова станція щороку вироблятиме понад 2 млн кВт·год чистої електроенергії. Це близько 5% річного споживання промислового майданчика ЧАЕС.

Завдяки власній генерації станція зможе економити близько $365 тис. на рік. Заощаджені кошти планують спрямовувати на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації.

Розвиток сонячної генерації в Україні

За даними української сторони, загальна встановлена потужність сонячних електростанцій в Україні вже досягла 7,6 ГВт.

Реалізація проєкту на ЧАЕС стала результатом співпраці України з міжнародними партнерами та спрямована на посилення ядерної й енергетичної безпеки.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала зміни до Державного бюджету, які передбачають додаткове фінансування для безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. На ці потреби спрямують майже 600 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько

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