На ЧАЕС запрацювала сонячна електростанція потужністю 2 МВт

На території Чорнобильської атомної електростанції запрацювала сонячна електростанція потужністю 2 МВт. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливі об’єкти ЧАЕС та допоможе зменшити залежність станції від зовнішнього електропостачання.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Нова сонячна електростанція на ЧАЕС

На території Чорнобильської атомної електростанції запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 МВт. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливі об’єкти ЧАЕС, зокрема Новий безпечний конфайнмент, об’єкти поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива.

Власна генерація має посилити енергетичну стійкість ЧАЕС та зменшити її залежність від зовнішнього електропостачання. Це також є важливою складовою забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Скільки коштував проєкт

Загальна вартість будівництва сонячної електростанції на території ЧАЕС перевищила $825 тис. Проєкт реалізували за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) та урядів Литви і Японії.

Литва в межах гуманітарної допомоги надала 7296 сонячних панелей і 17 мережевих інверторів. Додаткове обладнання, монтаж і запуск станції забезпечила ПРООН за фінансування Японії.

Скільки електроенергії вироблятиме СЕС

Очікується, що нова станція щороку вироблятиме понад 2 млн кВт·год чистої електроенергії. Це близько 5% річного споживання промислового майданчика ЧАЕС.

Завдяки власній генерації станція зможе економити близько $365 тис. на рік. Заощаджені кошти планують спрямовувати на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації.

Розвиток сонячної генерації в Україні

За даними української сторони, загальна встановлена потужність сонячних електростанцій в Україні вже досягла 7,6 ГВт.

Реалізація проєкту на ЧАЕС стала результатом співпраці України з міжнародними партнерами та спрямована на посилення ядерної й енергетичної безпеки.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала зміни до Державного бюджету, які передбачають додаткове фінансування для безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. На ці потреби спрямують майже 600 млн грн.