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Рада виділила майже 600 млн грн на безпеку Чорнобильської АЕС

Чорнобильська АЕС, саркофаг
Рада виділила майже 600 млн грн на безпеку Чорнобильської АЕС / Вікіпедія

Верховна Рада підтримала зміни до Державного бюджету, які передбачають додаткове фінансування для безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. На ці потреби спрямують майже 600 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго

Понад 525 млн грн передбачено на підтримку в безпечному стані енергоблоків ЧАЕС та об’єкта "Укриття", а також на забезпечення роботи персоналу станції.

Ще понад 72 млн грн спрямують на підтримку екологічно безпечного стану зони відчуження. Кошти також підуть на моніторинг території та протипожежні заходи.

Окрім цього, зміни до бюджету передбачають понад 127 млн грн на вугільну галузь і виконання соціальних зобов’язань перед працівниками.

Також у держбюджеті заклали додаткове фінансування на кіберзахист та ІТ-інфраструктуру Міністерства енергетики.

Додаткові видатки на Чорнобильську АЕС і зону відчуження важливі для підтримки ядерної та екологічної безпеки, а також стабільної роботи об’єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №15224, який передбачає масштабне збільшення фінансування сектору безпеки і оборони України. 

Автор:
Тетяна Гойденко