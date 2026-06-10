Рада выделила почти 600 млн грн на безопасность Чернобыльской АЭС

Верховная Рада поддержала изменения в Государственный бюджет, предусматривающие дополнительное финансирование для безопасного функционирования Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения. На эти нужды направят около 600 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Более 525 млн. грн. предусмотрено на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков ЧАЭС и объекта "Укрытие", а также на обеспечение работы персонала станции.

Еще более 72 млн грн будет направлено на поддержание экологически безопасного состояния зоны отчуждения. Средства пойдут на мониторинг территории и противопожарные мероприятия.

Кроме того, изменения в бюджет предусматривают более 127 млн грн на угольную отрасль и выполнение социальных обязательств перед работниками.

Также в госбюджете заложили дополнительное финансирование на киберзащиту и ИТ-инфраструктуру Министерства энергетики.

Дополнительные расходы на Чернобыльскую АЭС и зону отчуждения важны для обеспечения ядерной и экологической безопасности, а также стабильной работы объектов энергетической инфраструктуры.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №15224, предусматривающий масштабное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны Украины.