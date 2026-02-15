Восстановление конфаймента на ЧАЭС обойдется в сотни миллионов евро

Французские компании завершили предварительную оценку повреждений Нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской АЭС, нанесенных российским дроном 14 февраля 2025 года. По результатам анализа объект, строительство которого длилось почти 20 лет и стоило более $2 млрд, пока не выполняет своих защитных функций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на DW .

Специалисты компаний Bouygues Travaux Publics и Vinci Construction Grands Projets, проектировавших и строивших НБК, определили критические сроки восстановления объекта — полную функциональность нужно восстановить до 2030 года. Это необходимо, чтобы ограничить риск коррозии стальной арочной конструкции и обеспечить долгосрочную безопасность.

Масштабы повреждений и стоимость ремонта

После атаки дрона НБК потерял герметичность, что чревато распространением радиоактивной пыли наружу. Также не работают крановые установки внутри конструкции.

Самыми серьезными повреждениями являются:

повреждение специальной мембраны, которая соединяет конфайнмент с бетонными конструкциями третьего энергоблока и предотвращает выход радиоактивной пыли, накопленной с 1986 года;

нарушение температурного режима и контроль влажности внутри объекта, что создает условия для коррозии стальной арки.

Отмечается, что мембрана производилась специально для Чернобыльского проекта, и аналогичного материала нет на рынке.

По оценкам специалистов, НБК необходимо восстановить до 2030 года, в противном случае проблема Чернобыля может значительно обостриться. Согласно предварительной информации, общая стоимость ремонтных работ может достигать сотен миллионов евро.

Европейский банк реконструкции и развития через International Chernobyl Cooperation Account (ICCA) будет координировать финансирование и контрактную часть работ. Процедуры должны быть запущены в ближайшее время, чтобы после 2030 НБК не стал полностью нефункциональным и не создавал серьезной радиационной угрозы для Украины и Европы.

Отметим, что НБК — это арочная конструкция длиной 165 метров, высотой 110 метров и весом 36 200 тонн, установленная над четвертым энергоблоком ЧАЭС в ноябре 2016 года. Это самая подвижная наземная конструкция в мире, рассчитанная на эксплуатацию не менее 100 лет.

Напомним, в декабре прошлого года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что защитная конструкция Чернобыльской АЭС, созданная для сдерживания радиоактивных материалов, больше не может выполнять свою основную функцию после повреждения ударом дрона.