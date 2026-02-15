Відновлення конфайнменту на ЧАЕС коштуватиме сотні мільйонів євро

Французькі компанії завершили попередню оцінку пошкоджень Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС, завданих російським дроном 14 лютого 2025 року. За результатами аналізу, об’єкт, будівництво якого тривало майже 20 років та коштувало понад $2 млрд, наразі не виконує своїх захисних функцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на DW.

Фахівці компаній Bouygues Travaux Publics та Vinci Construction Grands Projets, які проєктували та будували НБК, визначили критичні терміни відновлення об’єкта — повну функціональність потрібно відновити до 2030 року. Це необхідно, щоб обмежити ризик корозії сталевої арочної конструкції та забезпечити довгострокову безпеку.

Масштаби пошкоджень та вартість ремонту

Після атаки дрону НБК втратив герметичність, що загрожує поширенням радіоактивного пилу назовні. Також не працюють кранові установки всередині конструкції.

Найсерйознішими пошкодженнями є:

ушкодження спеціальної мембрани, яка з’єднує конфайнмент із бетонними конструкціями третього енергоблоку та запобігає виходу радіоактивного пилу, накопиченого з 1986 року;

порушення температурного режиму та контролю вологості всередині об’єкта, що створює умови для корозії сталевої арки.

Зазначається, що мембрана виготовлялася спеціально для Чорнобильського проєкту, і аналогічного матеріалу немає на ринку.

За оцінками фахівців, НБК необхідно відновити до 2030 року, інакше проблема Чорнобиля може значно загостритися. Згідно з попередньою інформацією, загальна вартість ремонтних робіт може сягати сотень мільйонів євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку через International Chernobyl Cooperation Account (ICCA) координуватиме фінансування та контрактну частину робіт. Процедури мають бути запущені найближчим часом, щоб після 2030 року НБК не став повністю нефункціональним та не створював серйозної радіаційної загрози для України та Європи.

Зауважимо, НБК — це арочна конструкція довжиною 165 метрів, висотою 110 метрів і вагою 36 200 тонн, встановлена над четвертим енергоблоком ЧАЕС у листопаді 2016 року. Це найбільша рухома наземна конструкція у світі, розрахована на експлуатацію щонайменше 100 років.

Нагадаємо, у грудні минулого року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що захисна конструкція Чорнобильської АЕС, створена для стримування радіоактивних матеріалів, більше не може виконувати свою основну функцію після пошкодження ударом дрона.