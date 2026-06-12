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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 12 червня

черешня, ягоди
Сприятливі погодні умови в Україні активізували збір ягід, що одразу позначилося на їхній вартості / Depositphotos

Станом на 12 червня 2026 року в Україні продовжує дешевшати полуниця, вартість якої знизилася одразу на 15%, водночас ціни на яблука та банани не змінилися.

Ціни на фрукти та ягоди

 Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість фруктів та ягід станом на 12 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна
Яблука 28 -55 грн +0%
Банани 58-62 грн +0%
Апельсини 70-85 грн +0%
Лимони 140-150 грн +0%
Полуниця 70-120 грн -15%
Черешня 70-110 грн -10%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевші банани  
Сільпо широкий асортимент ягід
Novus найдешевші яблука по 39.90 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше  

Сприятливі погодні умови в Україні активізували збір ягід, що одразу позначилося на їхній вартості. Встановлення теплої та сонячної погоди стимулює масове дозрівання полуниці в місцевих господарствах, ціни на яку знизилися одразу на 15%.

Також в Україні почали активно знижуватися ціни на черешню з місцевих господарств. Зараз українська ягода надходить у продаж по 70–150 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара.  Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Найближчими днями прогнозується подальше здешевлення полуниці через збільшення пропозиції ягоди на ринку. Масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

В Україні вартість черешні та абрикосів становить близько 250 грн за кілограм проти 150-180 грн роком раніше. Водночас прогнозується збільшення пропозиції вже наприкінці червня, що має частково охолодити ринок. 

Автор:
Світлана Манько