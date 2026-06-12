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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 12 червня
Станом на 12 червня 2026 року в Україні продовжує дешевшати полуниця, вартість якої знизилася одразу на 15%, водночас ціни на яблука та банани не змінилися.
Ціни на фрукти та ягоди
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 12 червня наступна:
|Фрукт
|Ціна
|Зміна
|Яблука
|28 -55 грн
|+0%
|Банани
|58-62 грн
|+0%
|Апельсини
|70-85 грн
|+0%
|Лимони
|140-150 грн
|+0%
|Полуниця
|70-120 грн
|-15%
|Черешня
|70-110 грн
|-10%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші банани
|Сільпо
|широкий асортимент ягід
|Novus
|найдешевші яблука по 39.90 грн/кг
Які фрукти подешевшали найбільше
Сприятливі погодні умови в Україні активізували збір ягід, що одразу позначилося на їхній вартості. Встановлення теплої та сонячної погоди стимулює масове дозрівання полуниці в місцевих господарствах, ціни на яку знизилися одразу на 15%.
Також в Україні почали активно знижуватися ціни на черешню з місцевих господарств. Зараз українська ягода надходить у продаж по 70–150 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Прогноз цін
Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.
Найближчими днями прогнозується подальше здешевлення полуниці через збільшення пропозиції ягоди на ринку. Масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.
В Україні вартість черешні та абрикосів становить близько 250 грн за кілограм проти 150-180 грн роком раніше. Водночас прогнозується збільшення пропозиції вже наприкінці червня, що має частково охолодити ринок.