В Україні стрімко дешевшає полуниця: скільки коштує кілограм

Сприятливі погодні умови в Україні активізували збір ягід, що одразу позначилося на їхній вартості. Встановлення теплої та сонячної погоди стимулює масове дозрівання полуниці в місцевих господарствах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

За словами експертів, пропозиція ягоди на внутрішньому ринку стрімко зростає. Така динаміка, своєю чергою, змушує виробників переглядати відпускні ціни у бік зниження.

Поточні ціни

Ще минулого тижня середні оптові ціни на полуницю в Україні трималися на досить високому рівні — не нижче 100–190 грн/кг ($2,23–4,24/кг). Проте вже на поточному тижні вартість продукції почала суттєво просідати.

Найбільш помітне падіння цін зафіксоване в південних та центральних регіонах країни. Наразі українські профільні господарства готові відвантажувати ягоду по 80–170 грн/кг ($1,78–3,79/кг). Це в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Фактори впливу

Головною причиною цінового спаду оператори ринку називають значне збільшення обсягів продукції, яка одночасно надходить із місцевих фермерських господарств. При цьому споживчий попит на полуницю залишається відносно стабільним і не встигає поглинати зростаючу пропозицію.

Додатковим чинником, що тисне на ціни, є якість товару. Більшість учасників ринку вказують на високий відсоток некондиційної ягоди в поточному сезоні.

Попередні рясні опади негативно вплинули на якісні характеристики полуниці, через що виробники прагнуть якомога швидше реалізувати товар, який швидко псується.

Наразі ціни на полуницю в Україні вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція на ринку продовжує зростати, тоді як якість запропонованої ягоди не завжди задовольняє споживачів.

Нагадаємо, через стрімке збільшення пропозиції полуниці з південних регіонів та стриманий попит виробники були змушені знизити відпускні ціни в середньому на 21%. Минулого тижня ягоди продавалися за ціною від 120 до 200 грн за кілограм.