В Украине стремительно дешевеет клубника: сколько стоит килограмм

Благоприятные погодные условия в Украине активизировали сбор ягод, что сразу отразилось на их стоимости. Установка теплой и солнечной погоды стимулирует массовое созревание клубники в местных хозяйствах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

По словам экспертов, предложение ягоды на внутреннем рынке стремительно растет. Такая динамика, в свою очередь, заставляет производителей пересматривать отпускные цены в сторону понижения.

Текущие цены

Еще на прошлой неделе средние оптовые цены на клубнику в Украине держались на достаточно высоком уровне не ниже 100–190 грн/кг ($2,23–4,24/кг). Однако уже на текущей неделе стоимость продукции начала существенно проседать.

Наиболее заметное падение цен зафиксировано в южных и центральных регионах страны. Пока украинские профильные хозяйства готовы отгружать ягоду по 80–170 грн/кг ($1,78–3,79/кг). Это в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Факторы воздействия

Главной причиной ценового спада операторы рынка называют значительное увеличение объемов продукции, одновременно поступающей из местных фермерских хозяйств. При этом потребительский спрос на клубнику остается относительно стабильным и не успевает поглощать растущее предложение.

Дополнительным фактором, оказывающим давление на цены, является качество товара. Большинство участников рынка указывают на высокий процент некондиционных ягод в текущем сезоне.

Предыдущие обильные осадки негативно повлияли на качественные характеристики клубники, из-за чего производители стремятся как можно быстрее реализовать скоропортящийся товар.

В настоящее время цены на клубнику в Украине уже в среднем на 11% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в данном сегменте уже со следующей недели. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение на рынке продолжает расти, в то время как качество предлагаемой ягоды не всегда удовлетворяет потребителей.

Напомним, из-за стремительного увеличения предложения клубники из южных регионов и сдержанного спроса производители были вынуждены снизить отпускные цены в среднем на 21%. На прошлой неделе ягоды продавались по цене от 120 до 200 грн. за килограмм.