Акции Moderna подскочили на 150% после успешного испытания вакцины против рака

Акции Moderna резко возросли после положительных результатов поздней стадии испытаний персонализированной мРНК-терапии против меланомы, разрабатываемой компанией вместе с Merck. Препарат в сочетании с Keytruda снизил риск возврата и распространения рака по сравнению с использованием только Keytruda, а аналитики оценивают потенциальные годовые продажи терапии при лечении меланомы примерно в $3 млрд к 2035 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Речь идет о персонализированной терапии Intismeran, которую создают на основе мутаций, обнаруженных в опухоли конкретного пациента. Ее применяют вместе с иммунотерапевтическим препаратом Keytruda от Merck после хирургического удаления меланомы.

Промежуточные результаты исследования показали статистически значимое улучшение сразу по двум основным показателям: терапия уменьшила риск рецидива меланомы и ее распространение на другие органы по сравнению с Keytruda без препарата мРНК.

Рынок резко отреагировал на результаты. На пике акции Moderna росли примерно на 150% и достигали многолетних максимумов. Позже прирост сократился примерно до 90%. Акции Merck также прибавляли около 10–11%.

Для Moderna успех препарата имеет особое значение: по завершении пандемии компания пытается доказать инвесторам, что ее мРНК-платформа способна приносить доход не только от вакцин против COVID-19. Аналитики JPMorgan считают выход Intismeran на рынок одним из ключевых факторов для возвращения Moderna к прибыльности.

В январе Moderna и Merck сообщали результаты предыдущей стадии исследований: через пять лет комбинация мРНК-терапии с Keytruda уменьшала риск рецидива или смерти на 49%.

Напомним, испытание вакцины Moderna против рака началось в 2023 году. На предыдущей стадии исследований сочетание персонализированной мРНК-вакцины с Keytruda уже демонстрировало более низкий риск рецидива или смерти по сравнению с иммунотерапией в отдельности.