Вакцина от рака кожи: препарат Moderna снижает риск смерти на 44%.

Компания Moderna разработала экспериментальную мРНК-вакцину, которая в сочетании с блокбастерной иммунотерапией Keytruda от Merck & Co снижает риск смерти или рецидива рака кожи на 44%.

Об этом сообщили американские исследователи во время заседания Американской ассоциации по исследованию рака в Орландо 16 апреля, передает Reuters.

Последние результаты исследований свидетельствуют о том, что включение вакцины против рака на основе технологии мРНК в программу лечения вместе с Keytruda, которая активизирует иммунный ответ, может продлить ремиссию и снизить риск смерти пациентов.

"С общей терапевтической точки зрения рака, это потенциально большой прорыв", - сказал эксперт по меланоме в Mass General Cancer доктор Райан Салливан.

Вакцина Moderna создана на основе анализа опухолей пациента после хирургического удаления. Вакцины разработаны таким образом, чтобы научить иммунную систему распознавать и атаковать специфические мутации в раковых клетках.

В исследовании средней стадии участвовали мужчины и женщины с высоким риском возвращения рака кожи.

Среди 107 субъектов исследования, получивших как экспериментальную вакцину, мРНК-4157/V940, так и Keytruda, рак вернулся у 24 субъектов (22,4%) в течение двух лет наблюдения по сравнению с 20 из 50 (40%), которые получили при тестировании других лекарств.

Вакцины персональны. То есть препарат разрабатывают индивидуально для пациента, что занимает около восьми недель.

Напомним, в Украине НИР предоставляет бесплатные медицинские услуги, за которые будет платить государство. Это стало возможным благодаря постановлению правительства, которым Кабмин разрешил НИР заключать договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ) по программе медицинских гарантий.

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