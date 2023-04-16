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Вакцина от рака кожи: препарат Moderna снижает риск смерти на 44%.
Компания Moderna разработала экспериментальную мРНК-вакцину, которая в сочетании с блокбастерной иммунотерапией Keytruda от Merck & Co снижает риск смерти или рецидива рака кожи на 44%.
Об этом сообщили американские исследователи во время заседания Американской ассоциации по исследованию рака в Орландо 16 апреля, передает Reuters.
Последние результаты исследований свидетельствуют о том, что включение вакцины против рака на основе технологии мРНК в программу лечения вместе с Keytruda, которая активизирует иммунный ответ, может продлить ремиссию и снизить риск смерти пациентов.
"С общей терапевтической точки зрения рака, это потенциально большой прорыв", - сказал эксперт по меланоме в Mass General Cancer доктор Райан Салливан.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вакцина Moderna создана на основе анализа опухолей пациента после хирургического удаления. Вакцины разработаны таким образом, чтобы научить иммунную систему распознавать и атаковать специфические мутации в раковых клетках.
В исследовании средней стадии участвовали мужчины и женщины с высоким риском возвращения рака кожи.
Среди 107 субъектов исследования, получивших как экспериментальную вакцину, мРНК-4157/V940, так и Keytruda, рак вернулся у 24 субъектов (22,4%) в течение двух лет наблюдения по сравнению с 20 из 50 (40%), которые получили при тестировании других лекарств.
Вакцины персональны. То есть препарат разрабатывают индивидуально для пациента, что занимает около восьми недель.
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Источник фото: ua.depositphotos.com