ВОЗ рассматривает внесение лекарств против ожирения в список жизненно важных

Лекарство против ожирения впервые рассматривается для “списка необходимых лекарств”, который используется для государственных закупок в странах с низким и средним уровнем дохода.

Об этом сообщает Reuters.

Группа советников ВОЗ рассмотрит новые запросы на лекарства, которые будут включены в следующем месяце, а обновленный список необходимых лекарств должен быть представлен в сентябре.

Просьбу рассмотреть лекарства от ожирения подали три врача и исследователь из США – это активный лираглутидный ингредиент в препарате от ожирения Saxenda компании Novo Nordisk, патент на который вскоре снимется, что позволит создавать более дешевые версии.

Комиссия может отклонить запрос или дождаться дополнительных доказательств. Решение ВОЗ включить Saxenda и возможные дженерики в список для взрослых ознаменует новый подход к глобальной проблеме ожирения со стороны агентства здравоохранения.

Тем не менее, некоторые эксперты предостерегают от слишком широкого представления таких лекарств как решения проблем со сложным состоянием, которое до сих пор не полностью понятно.

По данным ВОЗ, более 650 миллионов взрослых во всем мире страдают ожирением, более чем втрое превышающим показатель 1975 года, и примерно еще 1,3 миллиарда имеют избыточный вес. 70% людей с ожирением и лишним весом живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

Напомним, что за 2022 год импорт лекарств в Украину сократился на 38%, экспорт украинских лекарств в другие страны уменьшился на 24%.