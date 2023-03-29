Украина почти на 40% сократила импорт лекарств – исследование

За 2022 год импорт лекарств в Украину сократился на 38%, экспорт украинских лекарств в другие страны уменьшился на 24%. Об этом свидетельствует совместное исследование компании "Дарница" и маркетингового агентства Top Lead.

82% в объеме импорта в Украину занимают лекарственные средства, остальные – сыворотки, вакцины (13%) и реагенты, контрацептивы и медицинские материалы (5%).

Исследователи отмечают, что, несмотря на падение украинского экспорта лекарств на четверть в год, уничтожение складов и производственных мощностей, рост цен на сырье и логистические проблемы экспорт не прекратился, и экономика продолжала получать деньги.

Из всех покупателей украинского лекарства наибольшие объемы импортирует Узбекистан. Кроме того, исследователи отмечают два главных изменения в 2022 году в структуре экспорта:

Украинские компании перестали продавать лекарства в Россию и Беларусь; Возрос экспорт в Литву и Латвию.

"Фармацевтическая компания "Дарница" экспортирует лекарства в 14 стран и имеет более 250 регистраций лекарственных средств за рубежом, в частности в странах Европы и Азии. По результатам 2022 года мы нарастили объемы экспорта на 38,9% - до 285 млн грн. В натуральном измерении продажи за границу увеличились в 1,5 раза", - рассказала руководитель департамента международной регистрации и выхода на новые рынки фармацевтической компании Анна Павлюк-Гаврилова.

В исследовании также констатировали, что ЕС пока не признает GMP-сертификаты, выданные Госликслужбой Украины. Хотя крупнейшие производители лекарства в Украине имеют документ. Он подтверждает, что лекарственные средства постоянно производятся и контролируются в соответствии с международными стандартами качества.

"Поэтому для экспорта в ЕС производитель должен проходить дополнительную проверку регуляторными органами той или иной страны ЕС. Задача Украины в ближайшее время – добиться признания украинских сертификатов в ЕС", – добавили исследователи.

Напомним, недавно в Украину доставили лекарства для онкопациентов на общую сумму 10,8 млн грн. Пациенты могут получить их в Национальном институте рака, Черкасской областной онкологической диспансерной и в общественной организации "Афина. Женщины против рака".

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